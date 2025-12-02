تعميق التصنيع المحلي.. العربية للتصنيع توقع اتفاق تعاون لتعزيز الصناعات الدفاعية

وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة للتفاهم مع الصافي جروب وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة للتفاهم مع الصافي جروب، الذي وقعها اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع واللواء سامي مطاوع مدير إدارة المشروعات بالصافي جروب .

في هذا الصدد أشار اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع الي أهمية تعزيز التعاون مع الصافي جروب في مجال العديد من الصناعات الدفاعية المتطورة .

لتعميق التصنيع المحلي

أ عرب صافي وهبه رئيس مجموعة الصافي جروب عن تقديرهم لهذا التعاون مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجال تكنولوجيا الصناعات الدفاعية.

