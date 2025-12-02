قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمية الخشاب عن رشاقتها : جمال رباني
كأس العرب .. منتخب مصر يخطف نقطة ثمينة من الكويت فى الوقت القاتل
كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ابرزهم الليثي وبرزي.. كامل الوزير يعتمد تشكيلات جديدة لعدد من الغرف الصناعية

اتحاد الصناعات المصرية
اتحاد الصناعات المصرية
ولاء عبد الكريم

اعتمد المهندس كامل الوزير، وزير التجارة والصناعة، تشكيلات موسعة داخل عدد من الغرف التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، تضم نخبة من رجال الأعمال والخبراء في مختلف القطاعات الصناعية.

 ويأتي هذا التحرك كخطوة لدعم دور الغرف في تحسين بيئة العمل الصناعي وتطوير الأداء داخل كل قطاع.

ففي غرفة الصناعات الهندسية شمل القرار تعيين المهندس كريم غانم ممثلًا عن شركة تركي، إلى جانب الدكتور مجدي فخري، كما ضمت التشكيلات المهندس إيهاب وهبة .

أما غرفة صناعة الحبوب فقد ضمت وليد محمد لطفي أبو عوف ، وأيمن منجح محمود خطاب ، إلى جانب مازن صلاح أبو شنب ممثل قطاع التصنيع الغذائي.

وفي غرفة الصناعات الغذائية جاء ضمن التشكيل المهندس هانى برزى، والدكتورة رنا منصور حلمي عيد، إضافة إلى محمد سعيد عبد الجواد ، كما ضمت القائمة علي أبو العلا.

وفي غرفة الصناعات النسجية شملت التعيينات أحمد عبد الرحمن مرسي ، ومجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمهندس مصطفى سعد الشربيني .

كما اعتمد الوزير تشكيل غرفة التطوير العقاري التي ضمت المهندس أحمد منصور والمهندس هشام شلبي، إلى جانب المهندس عمرو سليمان.

وفي غرفة صناعة السينما جاء التشكيل ليضم سامح الصريطي، والمنتج صفوت غطاس، والكاتب عبد الرحيم كمال، وتامر نصر، إضافة إلى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، وهو ما يعكس توجهًا لتعزيز دور الصناعة الإبداعية داخل الاتحاد.

أما غرفة صناعة البترول والتعدين فقد شملت الدكتور حسن سنجاب، والمهندس عبد الرحيم كمال، والمستشار حمدي عبد العزيز المتحدث السابق لوزارة البترول.

كما تضمن تشكيل غرفة مواد البناء كلًا من عمرو فتحي مراد الرئيس التنفيذي لشركة وادي النيل للأسمنت، والمهندس جمال جبر رئيس مجلس إدارة جبر جروب، والمهندس حسن سيد مصطفى إبراهيم جبر ممثل شركة مصر للأسمنت.

واختتم القرار بتعيين علاء الدين عبد الحكيم خشب الرئيس التنفيذي لشركة إنبي للاستشارات ضمن القيادات الجديدة.

ويؤكد هذا التشكيل الواسع حرص وزارة التجارة والصناعة على تمكين الكفاءات ودعم الغرف الصناعية بخبرات متنوعة قادرة على تعزيز تنافسية الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.


 

التجارة الصناعة اتحاد الصناعات القطاعات الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أداء منتخب مصر أمام الكويت

شوبير

شوبير: أداء منتخب مصر امام الكويت يستحق التقدّم

منتخب مصر

75 دقيقة.. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الكويت في كأس العرب

بالصور

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد