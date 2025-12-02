ابرزهم الليثي وبرزي.. كامل الوزير يعتمد تشكيلات جديدة لعدد من الغرف الصناعية

اعتمد المهندس كامل الوزير، وزير التجارة والصناعة، تشكيلات موسعة داخل عدد من الغرف التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، تضم نخبة من رجال الأعمال والخبراء في مختلف القطاعات الصناعية.

ويأتي هذا التحرك كخطوة لدعم دور الغرف في تحسين بيئة العمل الصناعي وتطوير الأداء داخل كل قطاع.

ففي غرفة الصناعات الهندسية شمل القرار تعيين المهندس كريم غانم ممثلًا عن شركة تركي، إلى جانب الدكتور مجدي فخري، كما ضمت التشكيلات المهندس إيهاب وهبة .

أما غرفة صناعة الحبوب فقد ضمت وليد محمد لطفي أبو عوف ، وأيمن منجح محمود خطاب ، إلى جانب مازن صلاح أبو شنب ممثل قطاع التصنيع الغذائي.

وفي غرفة الصناعات الغذائية جاء ضمن التشكيل المهندس هانى برزى، والدكتورة رنا منصور حلمي عيد، إضافة إلى محمد سعيد عبد الجواد ، كما ضمت القائمة علي أبو العلا.

وفي غرفة الصناعات النسجية شملت التعيينات أحمد عبد الرحمن مرسي ، ومجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمهندس مصطفى سعد الشربيني .

كما اعتمد الوزير تشكيل غرفة التطوير العقاري التي ضمت المهندس أحمد منصور والمهندس هشام شلبي، إلى جانب المهندس عمرو سليمان.

وفي غرفة صناعة السينما جاء التشكيل ليضم سامح الصريطي، والمنتج صفوت غطاس، والكاتب عبد الرحيم كمال، وتامر نصر، إضافة إلى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، وهو ما يعكس توجهًا لتعزيز دور الصناعة الإبداعية داخل الاتحاد.

أما غرفة صناعة البترول والتعدين فقد شملت الدكتور حسن سنجاب، والمهندس عبد الرحيم كمال، والمستشار حمدي عبد العزيز المتحدث السابق لوزارة البترول.

كما تضمن تشكيل غرفة مواد البناء كلًا من عمرو فتحي مراد الرئيس التنفيذي لشركة وادي النيل للأسمنت، والمهندس جمال جبر رئيس مجلس إدارة جبر جروب، والمهندس حسن سيد مصطفى إبراهيم جبر ممثل شركة مصر للأسمنت.

واختتم القرار بتعيين علاء الدين عبد الحكيم خشب الرئيس التنفيذي لشركة إنبي للاستشارات ضمن القيادات الجديدة.

ويؤكد هذا التشكيل الواسع حرص وزارة التجارة والصناعة على تمكين الكفاءات ودعم الغرف الصناعية بخبرات متنوعة قادرة على تعزيز تنافسية الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.



