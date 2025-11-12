إعلان نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة 2025-2029 باتحاد الصناعات

أعلن الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة الجديدة 2025-2029، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، والتي جرت بالتزكية دون إجراء تصويت، تأكيدًا لوحدة صف أعضاء الغرفة وثقتهم في مرشحيهم.

وفاز في فئة المنشآت الكبيرة كل من عمرو المرشدي، ووليد حافظ، وزكريا الشافعي، بينما فاز في فئة المنشآت المتوسطة كل من عمرو الحفني، وحسام ناجي، وياسر مشحوت، واشرف الشاذلي أما في فئة المنشآت الصغيرة فقد فاز كل من كريم سمير قنديل، ومحمد القيسي، وحلمي عيسى، وعماد اندراوس.

وبحضور كل من هالة التلباني المدير التنفيذي للغرفة، وكريم حسن مدير العلاقات العامة والتواصل بالغرفة.

وتعد غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية كيانًا قانونيًا فاعلًا تحت إشراف اتحاد الصناعات المصرية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4104 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 2024، لتكون مظلة تمثل الكيانات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتدعم توجهات الدولة نحو التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ورفع انتجاجية الأرضي الزراعية. بالاضافة الي ادخال اعادة التدوير والتصنيع داخل المزارع.

وقال عمرو الحفني، رئيس لجنة ادارة الغرفة، ان الغرفة تهدف إلى تمثيل الشركات الأعضاء قانونيًا أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتنسيق المستمر مع الوزارات المعنية بالصناعة والري والزراعة واستصلاح الأراضي لإزالة المعوقات أمام المزارعين والمنتجين، إلى جانب دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الموجهة لتطوير واستصلاح الأراضي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأشار الحفني، إلى أن مجالات عمل الغرفة تشمل ايضا الشركات العاملة في استصلاح الأراضي الصحراوية، وخدمات ما بعد الحصاد، والبنية التحتية الزراعية مثل محطات الفرز والتعبئة والتخزين، فضلًا عن مشروعات التصنيع الزراعي وإعادة تدوير المخلفات ومكافحة التصحر والحراجة الزراعية، بما يساهم في تعزيز منظومة التنمية الزراعية الشاملة في مصر.