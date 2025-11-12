قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
وزير الصحة: التعليم والتدريب ركيزة أساسية لتنمية رأس المال البشري
وزير الصحة: الثقافة والهوية ركيزتان للتنمية البشرية المستدامة
إنجاز تاريخي.. الصحة العالمية تعلن خلو مصر من «التراكوما» كمشكلة صحية عامة
وزير الصحة: خفض وفيات الأطفال وتحسين مؤشرات الحياة ضمن أولويات الوزارة
مصر تتسلم شهادة خلوها من مرض تراكوما
حصن أثري بارز .. قلعة دير المنيرة بـ الخارجة تعود لرونقها
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. شروط الفوز في الفردي والقائمة في انتخابات النواب
ميسي يثير الغموض حول موقفه من المشاركة في مونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إعلان نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة 2025-2029 باتحاد الصناعات

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات
ولاء عبد الكريم

أعلن الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة الجديدة 2025-2029، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، والتي جرت بالتزكية دون إجراء تصويت، تأكيدًا لوحدة صف أعضاء الغرفة وثقتهم في مرشحيهم.

وفاز في فئة المنشآت الكبيرة كل من عمرو المرشدي، ووليد حافظ، وزكريا الشافعي، بينما فاز في فئة المنشآت المتوسطة كل من عمرو الحفني، وحسام ناجي، وياسر مشحوت، واشرف الشاذلي أما في فئة المنشآت الصغيرة فقد فاز كل من كريم سمير قنديل، ومحمد القيسي، وحلمي عيسى، وعماد اندراوس.
وبحضور كل من هالة التلباني المدير التنفيذي للغرفة، وكريم حسن مدير العلاقات العامة والتواصل بالغرفة.

وتعد غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية كيانًا قانونيًا فاعلًا تحت إشراف اتحاد الصناعات المصرية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4104 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 2024، لتكون مظلة تمثل الكيانات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتدعم توجهات الدولة نحو التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ورفع انتجاجية الأرضي الزراعية. بالاضافة الي ادخال اعادة التدوير والتصنيع داخل المزارع.

وقال عمرو الحفني، رئيس لجنة ادارة الغرفة، ان الغرفة تهدف إلى تمثيل الشركات الأعضاء قانونيًا أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، والتنسيق المستمر مع الوزارات المعنية بالصناعة والري والزراعة واستصلاح الأراضي لإزالة المعوقات أمام المزارعين والمنتجين، إلى جانب دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الموجهة لتطوير واستصلاح الأراضي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأشار الحفني، إلى أن مجالات عمل الغرفة تشمل ايضا الشركات العاملة في استصلاح الأراضي الصحراوية، وخدمات ما بعد الحصاد، والبنية التحتية الزراعية مثل محطات الفرز والتعبئة والتخزين، فضلًا عن مشروعات التصنيع الزراعي وإعادة تدوير المخلفات ومكافحة التصحر والحراجة الزراعية، بما يساهم في تعزيز منظومة التنمية الزراعية الشاملة في مصر.

لاتحاد الصناعات الصناعات المصرية الأراضي الصحراوية المنشآت الصغيرة التنمية الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

ممرض المنيا

القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين

الأهلي

أندية أوروبية كبرى تراقب موهبة الأهلي

ترشيحاتنا

روين نيفيز

الهلال السعودي يتفق مع روبن نيفيز على تجديد عقده

شوبير

شوبير عن أزمة زيزو: لا يوجد لائحة لرفض المصافحة

أحمد عبد الرؤوف

الغندور: أمم أفريقيا سر استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك

بالصور

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

محافظ الشرقية يناقش تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ضبط 314 طن كيلو جرام لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ببلبيس

لحوم
لحوم
لحوم

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟
ما هو برج أحمد تيمور زوج مي عز الدين.. هل يكمن سر انسجامهما في الأبراج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد