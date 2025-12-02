حسن الرداد وتارا عماد يستكملان تصوير فيلم "طه الغريب"

واصل الفنان حسن الرداد وتارا عماد تصوير مشاهد فيلمهما الجديد "طه الغريب" من إخراج عثمان أبو لبن وتأليف محمد صادق.

وشارك حسن الرداد عبر انستجرام فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد مع تارا عماد في ظهور المخرج عثمان أبو لبن.

كما تشارك تارا عماد في تصوير مسلسل عباس الريس مع عمرو سعد ويشارك في بطولته كل من عبد العزيز مخيون وشريف دسوقي وسما إبراهيم وأحمد عبد الحميد ومن إنتاج صادق الصباح.



مسلسل عباس الريس من تأليف ناصر عبد الرحمن وبتوقيع المخرج أحمد خالد موسي ويدور فى أجواء من الدراما الشعبية، ولكن في قالب مختلف عن ما قدمه عمرو سعد بالموسم الرمضاني المصري فى مسلسل سيد الناس.

انضمت تارا عماد إلى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة بدورته السادسة والأربعين،لتواصل بذلك حضورها البارز على الساحة السينمائية المحلية والدولية.

يُذكر أن آخر أعمال تارا عماد الدرامية كان من خلال حكاية أنت وحدك ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، والتي جسدت فيها شخصية سارة، الصحفية التي تتعرض لسلسلة من الأحداث الغامضة بعد تلقيها رسائل غريبة عبر تطبيق “واتساب” من رقمها الشخصي، تكشف لها عن وقائع مستقبلية تتحقق فعلاً، مما يضعها في دائرة من القلق والرعب وسط شكوك المحيطين بها، لتتصاعد الأحداث في أجواء من الغموض والتشويق.