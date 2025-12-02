قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور
شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام عن كل حرب أنهيتها
مال حرام.. الإفتاء تحذر من مكاسب ألعاب المراهنات الإلكترونية
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
دعاء ثلث الليل الأخير الثابت عن النبي.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب
إيديكس 2025 | شركة روسية كبرى تعتزم تصنيع معدات دفاعية عالية التقنية بمصر
بعد 10 أيام من الرعب .. تفاصيل عودة المصريين المختطفين في مالي
الكيلو بجنيه يفضح كارثة .. الزراعة تضبط دواجن فاسدة في محل بفيصل
بوتين: أوروبا تعرقل جهود السلام .. وموسكو مستعدة لأي مواجهة إذا فُرضت عليها
فن وثقافة

حسن الرداد وتارا عماد يستكملان تصوير فيلم "طه الغريب"

قسم الفن

واصل الفنان حسن الرداد وتارا عماد تصوير مشاهد فيلمهما الجديد "طه الغريب" من إخراج عثمان أبو لبن وتأليف محمد صادق.

وشارك حسن الرداد عبر انستجرام فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد مع تارا عماد في ظهور المخرج عثمان أبو لبن. 

كما تشارك تارا عماد في تصوير مسلسل عباس الريس مع عمرو سعد ويشارك في بطولته كل من عبد العزيز مخيون وشريف دسوقي وسما إبراهيم وأحمد عبد الحميد ومن إنتاج صادق الصباح.


مسلسل عباس الريس من تأليف ناصر عبد الرحمن وبتوقيع المخرج أحمد خالد موسي ويدور فى أجواء من الدراما الشعبية، ولكن في قالب مختلف عن ما قدمه عمرو سعد بالموسم الرمضاني المصري فى مسلسل سيد الناس.

انضمت تارا عماد إلى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة بدورته السادسة والأربعين،لتواصل بذلك حضورها البارز على الساحة السينمائية المحلية والدولية.

يُذكر أن آخر أعمال تارا عماد الدرامية كان من خلال حكاية أنت وحدك ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، والتي جسدت فيها شخصية سارة، الصحفية التي تتعرض لسلسلة من الأحداث الغامضة بعد تلقيها رسائل غريبة عبر تطبيق “واتساب” من رقمها الشخصي، تكشف لها عن وقائع مستقبلية تتحقق فعلاً، مما يضعها في دائرة من القلق والرعب وسط شكوك المحيطين بها، لتتصاعد الأحداث في أجواء من الغموض والتشويق.

حسن الرداد تارا عماد طه الغريب

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

