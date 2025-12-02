قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور
شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام عن كل حرب أنهيتها
مال حرام.. الإفتاء تحذر من مكاسب ألعاب المراهنات الإلكترونية
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
دعاء ثلث الليل الأخير الثابت عن النبي.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب
إيديكس 2025 | شركة روسية كبرى تعتزم تصنيع معدات دفاعية عالية التقنية بمصر
بعد 10 أيام من الرعب .. تفاصيل عودة المصريين المختطفين في مالي
الكيلو بجنيه يفضح كارثة .. الزراعة تضبط دواجن فاسدة في محل بفيصل
بوتين: أوروبا تعرقل جهود السلام .. وموسكو مستعدة لأي مواجهة إذا فُرضت عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام: انطلاق فعاليات الدورة التدريبية التخصصية رقم "13 " للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية التخصصية رقم (13) للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، بحضور المستشار وليد محمود، عضو الأمانة العامة بالمجلس، والأستاذة أمال عبدالمطلب، مدير عام مركز التدريب.

وتعقد الدورة على مدار أسبوعين خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر 2025، بمشاركة (14) إعلامي من دول غينيا كوناكري والكونغو الديمقراطية ومالي وجيبوتي وتشاد.

ويشمل البرنامج التدريبي عدد من المحاضرات التي يقدمها خبراء في مجال استخدام الذكاء الإصطناعي، بالإضافة إلى عدد من الزيارات الميدانية لبعض الأماكن السياحية والحضارية في مصر.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبدالعزيز الدورة التدريبية التخصصية رقم 13 للإعلاميين الأفارقة الدورة التدريبية التخصصية رقم 13 للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ترشيحاتنا

كسوف الشمس

كورونا الشمس تكشف وجهها الخفي… ظاهرة فلكية نادرة فى مدينة مصرية| إيه الحكاية؟

كوكب المريخ

مفاجأة.. المريخ صالح للحياة منذ مليارات السنين| إيه الحكاية؟

رائد فضاء

ما مصير رائد الفضاء إذا مات على سطح القمر؟.. سيناريوهات غير متوقعة

بالصور

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

المدرعة تمساح 1
المدرعة تمساح 1
المدرعة تمساح 1

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

منظومة حارس 2
منظومة حارس 2
منظومة حارس 2

كيا تشوق لـ سيلتوس 2026 الجيل الجديد كلياً

كيا سيلتوس
كيا سيلتوس
كيا سيلتوس

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

فيديو

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد