الأعلى للإعلام: انطلاق فعاليات الدورة التدريبية التخصصية رقم "13 " للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية التخصصية رقم (13) للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، بحضور المستشار وليد محمود، عضو الأمانة العامة بالمجلس، والأستاذة أمال عبدالمطلب، مدير عام مركز التدريب.

وتعقد الدورة على مدار أسبوعين خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر 2025، بمشاركة (14) إعلامي من دول غينيا كوناكري والكونغو الديمقراطية ومالي وجيبوتي وتشاد.

ويشمل البرنامج التدريبي عدد من المحاضرات التي يقدمها خبراء في مجال استخدام الذكاء الإصطناعي، بالإضافة إلى عدد من الزيارات الميدانية لبعض الأماكن السياحية والحضارية في مصر.