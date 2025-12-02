تحرير العقود فورا .. محافظ كفرالشيخ يزف خبرا سارا لهؤلاء المواطنين

ناقش اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إجراءات التقنين وسبل التيسير على المواطنين في السداد وإزالة معوقات التقنين، موجهاً بسرعة الانتهاء من كافة طلبات التقنين وتبسيط الإجراءات للجادين في التقنين، واسترداد الأرض من غير الجادين في التقنين، مؤكدًا حماية أملاك الدولة ومتابعة أعمال منظومة التقنين بالمحافظة.



وأوضح محافظ كفرالشيخ،في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون ومديرية الأمن، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدى على أراضي الدولة.



و‏‎أكد المحافظ التغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت، لافتاً إلى أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.