والد الطفلة جنى يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مدرسة الشروق

هاجر ابراهيم

كشف أحمد إبراهيم، والد الطفلة جنى التي لقيت مصرعها في الحادث المأساوي بمدرسة رفاعة الطهطاوي بمدينة الشروق، عن تفاصيل جديدة تتعلق بملابسات الواقعة وشخصية ابنته، مؤكدًا ثقته الكاملة في مسار التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة.

وقال والد جنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، إن ما تعرضت له ابنته لم يكن حادثًا عارضًا، بل يرى أنه كان نتيجة فعل متعمد بسبب خلاف سابق بينها وبين زميل لها.


وشدد على أنه يثق تمامًا في النيابة العامة وفي دولة القانون، مؤكدًا أن حق ابنته سيعود بالطرق القانونية.

وتحدث الأب بحزن عن ابنته الراحلة، مؤكدًا أنها كانت من الطالبات المتفوقات دراسيًا، وهو ما أكدته إدارة المدرسة ووكيل النيابة بعد الاطلاع على ملفها الدراسي.


وأشار إلى أن جنى كانت محبوبة بين زملائها ومعلميها، وتمتلك العديد من شهادات التقدير، واصفًا إياها بأنها كانت «فوق الوصف» علمًا وأخلاقًا.

وأوضح الأب أن الواقعة بدأت بخلاف طلابي بسيط، إلا أن رد فعل ابنته خلال المشادة اتسم بالنضوج وكأنها شخص أكبر من سنها، معبرًا عن حزنه الشديد لأن خلافًا بين أطفال في المرحلة الإعدادية انتهى بهذه النهاية المؤلمة.

الطفلة جنى رفاعة الطهطاوي الشروق

