ترامب: سأعلن عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي أوائل 2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم الإعلان عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي في أوائل سنة 2026، مما أثار المزيد من التكهنات حول الرئيس القادم للبنك المركزي الأميركي.

ترمب صرح يوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض: "سنعلن عن شخص ما، على الأرجح في أوائل العام المقبل، لمنصب الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي".

تُقدم تعليقات ترمب إطاراً زمنياً أوضح للإعلان. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يُشرف على عملية الاختيار، قد صرّح سابقاً بإمكانية الكشف عن اسم المرشح بحلول عيد الميلاد.

قال الرئيس، يوم الثلاثاء، إنه درس قرابة 10 مرشحين للمنصب، بالتشاور مع بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لكنه أضاف: "لقد وصلنا الآن إلى مرشح واحد".

ترمب يضغط لخفض الفائدة

ضغط ترمب لأشهر على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وسيمنح تعيين خليفة لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو، الرئيسَ أكبر فرصة له حتى الآن لإعادة هيكلة المؤسسة.

وقد انتقد ترمب باول ووصفه بالبطء والتردد في السعي إلى تخفيضات الفائدة، وأشار الرئيس إلى أنه يتوقع من بديله التحرك بقوة أكبر لخفض أسعار الفائدة.