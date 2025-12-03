قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ترامب: سأعلن عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي أوائل 2026

الفيدرالي
الفيدرالي
وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم الإعلان عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي في أوائل سنة 2026، مما أثار المزيد من التكهنات حول الرئيس القادم للبنك المركزي الأميركي.

ترمب صرح يوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض: "سنعلن عن شخص ما، على الأرجح في أوائل العام المقبل، لمنصب الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي".

تُقدم تعليقات ترمب إطاراً زمنياً أوضح للإعلان. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يُشرف على عملية الاختيار، قد صرّح سابقاً بإمكانية الكشف عن اسم المرشح بحلول عيد الميلاد.

قال الرئيس، يوم الثلاثاء، إنه درس قرابة 10 مرشحين للمنصب، بالتشاور مع بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لكنه أضاف: "لقد وصلنا الآن إلى مرشح واحد".

ترمب يضغط لخفض الفائدة

ضغط ترمب لأشهر على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وسيمنح تعيين خليفة لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو، الرئيسَ أكبر فرصة له حتى الآن لإعادة هيكلة المؤسسة.

وقد انتقد ترمب باول ووصفه بالبطء والتردد في السعي إلى تخفيضات الفائدة، وأشار الرئيس إلى أنه يتوقع من بديله التحرك بقوة أكبر لخفض أسعار الفائدة.

الفيدرالي ترمب اجتماع مجلس الوزراء للاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

لاعب الاهلي

نجم الأهلي يلفت نظر الكتالوني .. وسباق لضمه من أندية أوروبية | فيديوجراف

زواج دينا الشربيني

زواج مميز… فجر السعيد تثير الجدل حول دينا الشربيني

برنامج دولة التلاوة

بيحضروا للجزء الثاني .. شريف منير يحكي قصة نجاح برنامج دولة التلاوة

بالصور

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد