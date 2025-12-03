قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
مفيش خروقات.. الائتلاف المصري يتابع عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى
طلعوه من الميه متوفي| تصريحات صادمة من والد أحد المتسابقين عن السباح يوسف محمد
تأخر التصويت في بعض لجان إعادة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية
حسام عبدالمجيد ينتظر عرض قطري وآخر برتغالي للرحيل عن الزمالك
بعد تطبيقها بالبحيرة والقاهرة.. إجراءات مكافحة فيروس ماربورج تصل مدارس الجيزة
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025
التعليم العالي وقطاع الأعمال يطلقان خطة لإنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بإقليم الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كبار السن وذوو الهمم يدلون بأصواتهم في انتخابات النواب بسوهاج

أحد الأشخاص ذوي الهمم يدلي بصوته بانتخابات نواب سوهاج
أحد الأشخاص ذوي الهمم يدلي بصوته بانتخابات نواب سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، مشهدًا إنسانيًا وديمقراطيًا مميزًا، حيث شارك كبار السن وذوو الهمم في عملية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وسط أجواء احتفالية اتسمت بالالتزام والتنظيم.

وجاءت مشاركتهم لتؤكد مرة أخرى الوعي المجتمعي الراسخ لدى أبناء المحافظة، وإصرارهم على أداء واجبهم الوطني رغم التحديات الصحية أو الحركية التي قد تواجه بعضهم، وتزامن ذلك مع الإقبال الملحوظ من السيدات أمام لجان الاقتراع.

انتخابات النواب بسوهاج

كما شهدت اللجان طوابير ممتدة في عدد من المراكز والقرى، وسط انتشار الأغاني الوطنية والزغاريد، ورفع أعلام مصر التي أضفت أجواءً احتفالية على اليوم الانتخابي.

وحرصت السيدات من مختلف الأعمار على المشاركة، سواء ربات البيوت أو الطالبات أو الموظفات، ليصنع الجميع لوحة وطنية تعكس حيوية المشهد الانتخابي في سوهاج.

ومنذ الساعات الأولى للصباح، استقبلت 550 مقرًا انتخابيًا و586 لجنة فرعية أكثر من 3 ملايين و375 ألف ناخب موزعين على 8 دوائر انتخابية، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وتم تخصيص أماكن انتظار مظللة ومقاعد لكبار السن وذوي الهمم، بالإضافة إلى فرق شبابية متطوعة لتقديم الدعم والمساعدة عند دخول وخروج الناخبين.

ورصدت اللجان مواقف إنسانية لافتة، كان أبرزها إصرار رجل مُسن يعاني من صعوبة الحركة على الإدلاء بصوته، مستندًا إلى حفيده، في لقطة أثارت إعجاب الحاضرين وأبرزت قيمة المشاركة رغم التحديات، كما شوهدت سيدات مُسنات وذوات همم يصلن على كراسي متحركة، وسط دعم من الأهالي والعاملين داخل اللجان.

وبهذا المشهد الراقي، جسّد أهالي سوهاج صورة مشرفة لإرادة شعبية لا تتراجع أمام أي عقبة، مؤكدين أن المشاركة حق وواجب لا يُتنازل عنه، وأن صوت كل فرد، مهما كانت ظروفه، يمثل جزءًا مهمًا في رسم مستقبل الوطن.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج انتخابات النواب انتخابات ذوي الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الكرملين: بوتين وافق على بعض المقترحات الأمريكية ومستعد لمواصلة المحادثات

صورة أرشيفية

الكرملين: نثمن الجهود الأمريكية لتسوية الصراع في أوكرانيا

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يدعو المواطنين للمشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025

كيف تفرق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

كيف تفرّق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة
كيف تفرّق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة
كيف تفرّق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد