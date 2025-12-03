كبار السن وذوو الهمم يدلون بأصواتهم في انتخابات النواب بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، مشهدًا إنسانيًا وديمقراطيًا مميزًا، حيث شارك كبار السن وذوو الهمم في عملية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وسط أجواء احتفالية اتسمت بالالتزام والتنظيم.

وجاءت مشاركتهم لتؤكد مرة أخرى الوعي المجتمعي الراسخ لدى أبناء المحافظة، وإصرارهم على أداء واجبهم الوطني رغم التحديات الصحية أو الحركية التي قد تواجه بعضهم، وتزامن ذلك مع الإقبال الملحوظ من السيدات أمام لجان الاقتراع.

انتخابات النواب بسوهاج

كما شهدت اللجان طوابير ممتدة في عدد من المراكز والقرى، وسط انتشار الأغاني الوطنية والزغاريد، ورفع أعلام مصر التي أضفت أجواءً احتفالية على اليوم الانتخابي.

وحرصت السيدات من مختلف الأعمار على المشاركة، سواء ربات البيوت أو الطالبات أو الموظفات، ليصنع الجميع لوحة وطنية تعكس حيوية المشهد الانتخابي في سوهاج.

ومنذ الساعات الأولى للصباح، استقبلت 550 مقرًا انتخابيًا و586 لجنة فرعية أكثر من 3 ملايين و375 ألف ناخب موزعين على 8 دوائر انتخابية، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وتم تخصيص أماكن انتظار مظللة ومقاعد لكبار السن وذوي الهمم، بالإضافة إلى فرق شبابية متطوعة لتقديم الدعم والمساعدة عند دخول وخروج الناخبين.

ورصدت اللجان مواقف إنسانية لافتة، كان أبرزها إصرار رجل مُسن يعاني من صعوبة الحركة على الإدلاء بصوته، مستندًا إلى حفيده، في لقطة أثارت إعجاب الحاضرين وأبرزت قيمة المشاركة رغم التحديات، كما شوهدت سيدات مُسنات وذوات همم يصلن على كراسي متحركة، وسط دعم من الأهالي والعاملين داخل اللجان.

وبهذا المشهد الراقي، جسّد أهالي سوهاج صورة مشرفة لإرادة شعبية لا تتراجع أمام أي عقبة، مؤكدين أن المشاركة حق وواجب لا يُتنازل عنه، وأن صوت كل فرد، مهما كانت ظروفه، يمثل جزءًا مهمًا في رسم مستقبل الوطن.