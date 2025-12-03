قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: الهدف من حزمة التسهيلات الثانية توسيع القاعدة الضريبية
وزير المالية: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي
مدبولي يبرز أهمية افتتاح "إيديكس 2025" كمنصة دفاعية رائدة
مدبولي عن إيديكس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الدفاعية
مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
لجنة دراما الإعلام: الإبداع الفني يظل ركيزة أساسية تدعمها الدولة دون قيود

عقدت لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الناقدة ماجدة موريس، اجتماعًا صباح اليوم، بحضور  أعضاء اللجنة، وناقش عدد من الموضوعات التي تتعلق بمتابعة الأعمال الدرامية، وتعزيز معايير الجودة، وتم التأكيد على أن الإبداع الفني يظل ركيزة أساسية تدعمها الدولة دون أي قيود، مشددة على أن "الإبداع بلا حدود" ما دام ملتزمًا بالقيم المهنية والمجتمعية.

واستنكرت اللجنة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أكاذيب ومعلومات مغلوطة تزعم إصدار اللجنة حزمة من التوجيهات أو "الممنوعات" الخاصة بالأعمال الدرامية المقرر عرضها في موسم رمضان 2026، مؤكدة عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، وأنها لم تصدر أي بيانات أو قرارات تنظيمية من هذا النوع، وأن ما نُشر مجرد افتراءات لا تمت للواقع بصلة.

وشددت اللجنة، على أن إصدار مثل هذه التوجيهات الرقابية المسبقة أو قوائم الممنوعات، لا يدخل ضمن اختصاصاتها، وأن دورها يقتصر على تقييم ما يُعرض من أعمال درامية وبيان مدى توافقها مع أكواد المجلس، بينما تختص الرقابة على المصنفات الفنية وحدها بإجازة النصوص.

وأعربت اللجنة عن أسفها لغياب المهنية لدى بعض المنصات التي ضربت عرض الحائط بأبسط القواعد الصحفية التي تقتضي الرجوع للمصادر الرسمية للتحقق، بل وتجاهلت هذه المواقع النفي القاطع الذي صدر عن رئيسة اللجنة وعدد من أعضائها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي موقع أو منصة أو شخص يعمد ترويج أخبار غير صحيحة ونسبها للجنة.

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

