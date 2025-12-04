قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: القاهرة شريك لا غنى عنه في استقرار المنطقة
مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعدين وإطلاق حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات
مادورو يحذر الشعب الأمريكي: أنتم تكرهون الحروب لا تكرروا تجربة العراق وفيتنام
أمريكا و90 دولة أخرى تدعو روسيا إلى إعادة الأطفال الذين تم نقلهم إلى أوكرانيا
واشنطن تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على لبنان
فضل تحت المياه 10 دقائق..كواليس موجعة في وفاة الطفل يوسف
مسؤول أمريكي: ويتكوف وكوشنر سيلتقيان في ميامي برئيس الوفد التفاوضي الأوكراني
توك شو

طارق فهمي: الضغوط والجثمان الأخير يسرّعان الانتقال للمرحلة الثانية بغزة

طارق فهمي
طارق فهمي
محمد البدوي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التطورات الإقليمية الأخيرة تفرض الانتقال إلى المرحلة الثانية من الترتيبات السياسية والأمنية، مشيرًا إلى أن الضغوط الأمريكية وتداعيات تسليم آخر جثمان مطلوب لإسرائيل كانا من بين أبرز العوامل التي دفعت بهذا الاتجاه.

الادعاءات الإسرائيلية 

وأوضح فهمي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن خلفية ما جرى خلال الأيام الماضية هي الأهم، خاصة الموقف المصري الحاسم الذي عبّرت عنه الهيئة العامة للاستعلامات، مؤكدًا أنها “أغلقت الباب أمام الادعاءات الإسرائيلية ووضعت النقاط فوق الحروف”.

الرأي العام الدولي والداخلي

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن إسرائيل تسعى للترويج بأن مصر قد تتجاوب مع الطرح الإسرائيلي بشأن معبر رفح، بهدف التأثير على الرأي العام الدولي والداخلي، رغم أن الواقع يؤكد ثبات الموقف المصري ورفضه لأي ضغوط أو مزاعم.

وشدد فهمي على أن مصر متمسكة بموقفها الرافض لأي إجراءات تمس السيادة أو تهدف لدفع الفلسطينيين خارج قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل “لا تزال ملتزمة برؤيتها القائمة على إخراج الفلسطينيين من القطاع”، وهي رؤية تقابلها القاهرة برفض قاطع وعدّتها تجاوزًا لخطوطها الحمراء.

حماية الأمن القومي

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الوضوح في المشهد السياسي مع تكثف التحركات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل أداء دورها المحوري في حماية الأمن القومي ودعم استقرار المنطقة.

طارق فهمي إسرائيل الدكتور طارق فهمي جامعة القاهرة الهيئة العامة للاستعلامات غزة قطاع غزة الأمن القومي

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

لرفع المناعة والحماية من الأمراض.. تعرف على فوائد فصوص الثوم

الزعفران.. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات

ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة

