خبير اقتصادي: العالم على حافة أزمة كبرى.. والحل في الاستثمار والإنتاج

حذّر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من خطورة المسار الذي يسير إليه الاقتصاد العالمي، موضحًا أن حجم الديون الدولية قفز إلى نحو 150 تريليون دولار مقابل 119 تريليون دولار فقط للناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يعكس اقتراب "أزمة اقتصادية" غير مسبوقة.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأشار توفيق إلى أن التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يفاقم من حدة هذه الأزمة، لما يحمله من تأثيرات مباشرة على سوق العمل والقطاعات الإنتاجية التقليدية.

وخلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي"، أكد توفيق أنه لا توجد دولة في العالم تتمتع باكتفاء كامل، فالجميع يعتمد على الاستيراد بدرجات متفاوتة.

الاستثمار والإنتاج والتصدير

وشدد على أن الاقتصاد يبدأ بالاستثمار والتشغيل وينتهي بهما، داعيًا إلى وضع الاستثمار والإنتاج والتصدير في صدارة أولويات الاقتصاد المصري، معتبرًا أن سعر الفائدة يأتي في ذيل العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات.

توسيع القاعدة الضريبية

وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة توسيع القاعدة الضريبية ومحاسبة المتهربين بجدية، موضحًا أن تحصيل مستحقات الدولة من غير الملتزمين يمكن أن يساهم في سد جزء كبير من عجز الموازنة العامة. ودعا إلى تبني سياسات أكثر صرامة للحد من التهرب الضريبي وضمان توفير موارد مستقرة تدعم قوة الاقتصاد الوطني.