قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشاوى انتخابية .. قرار عاجل ضد رجل وسيدة يُوزعان أموالاً على الناخبين بسوهاج
هل الكلاب تمنع دخول الملائكة إلى المنزل؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
شهيد في الجنة.. والد لاعب الزهور لـ صدى البلد: مش قادر اتكلم واللي حصل إهمال
ارتفاع أعداد ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج إلى 159 .. واعتقال 6 أشخاص
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض
محتوى متطرف ودعاية لمجتمع الميم.. روسيا تحجب «روبلوكس» لتأثيره السلبي على الأطفال
انتهت بحرق ابنته.. والد إسراء ضحية الميراث يكشف سلسلة من المضايقات
بمشاركة صلاح.. ليفريول يتعادل 1-1 مع سندرلاند في الدوري الإنجليزي
بدء تطبيق التحصيل الإلكتروني في أتوبيسات النقل العام.. وتجهيز 300 أتوبيس خلال أسابيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: العالم على حافة أزمة كبرى.. والحل في الاستثمار والإنتاج

الاستثمارات
الاستثمارات
محمد البدوي

حذّر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من خطورة المسار الذي يسير إليه الاقتصاد العالمي، موضحًا أن حجم الديون الدولية قفز إلى نحو 150 تريليون دولار مقابل 119 تريليون دولار فقط للناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يعكس اقتراب "أزمة اقتصادية" غير مسبوقة.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأشار توفيق إلى أن التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يفاقم من حدة هذه الأزمة، لما يحمله من تأثيرات مباشرة على سوق العمل والقطاعات الإنتاجية التقليدية.

وخلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي"، أكد توفيق أنه لا توجد دولة في العالم تتمتع باكتفاء كامل، فالجميع يعتمد على الاستيراد بدرجات متفاوتة. 

الاستثمار والإنتاج والتصدير

وشدد على أن الاقتصاد يبدأ بالاستثمار والتشغيل وينتهي بهما، داعيًا إلى وضع الاستثمار والإنتاج والتصدير في صدارة أولويات الاقتصاد المصري، معتبرًا أن سعر الفائدة يأتي في ذيل العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات.

توسيع القاعدة الضريبية 

وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة توسيع القاعدة الضريبية ومحاسبة المتهربين بجدية، موضحًا أن تحصيل مستحقات الدولة من غير الملتزمين يمكن أن يساهم في سد جزء كبير من عجز الموازنة العامة. ودعا إلى تبني سياسات أكثر صرامة للحد من التهرب الضريبي وضمان توفير موارد مستقرة تدعم قوة الاقتصاد الوطني.

الاقتصاد العالمي الديون الدولية الذكاء الاصطناعي الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

المستشار حسين أبو العطا

حزب "المصريين": مبادرة "قادرون باختلاف" قادت ذوي الهمم من التهميش إلى التمكين

النائب مدحت الكمار

صناعة البرلمان: إيديكس 2025 تجسيد لقدرة الدولة على بناء صناعة دفاعية عصرية تعزز مكانة مصر الإقليمية

النائب سامي نصر

سامي نصر الله: مجلس النواب المقبل يستهدف تحقيق رؤية التنمية المستدامة للدولة في ضوء الجمهورية الجديدة

بالصور

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

كيا EV2
كيا EV2
كيا EV2

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

Spotify يكشف عن عام استثنائي للموسيقى المصرية وعمرو دياب يتصدر قائمة فناني مصر

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

منى زكي تخطف الأنظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم الست بمهرجان مراكش

منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش
منى زكى تخطف الانظار بعد العرض العالمي الأول لفيلم "الست" مهرجان مراكش

فيديو

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد