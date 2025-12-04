الزناتي يناقش مع رئيسة وفد رابطة المعلمين الأمريكية فرص التعاون المشترك

عقد خلف الزناتي نقيب المعلمين المصري ورئيس اتحاد المعلمين العرب لقاءً مع دايا أندرسون رئيس وفد الرابطة الوطنية للمعلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية (NEA) والوفد المرافق لها، وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الدولية للتربية المنعقدة حاليًا في بلجيكا.

جاء ذلك في إطار المشاورات الثنائية التي تشهدها أعمال المؤتمر بهدف تعزيز الشراكات النقابية وتبادل الخبرات التعليمية بين الدول الأعضاء، بحضور ديفيد إدوارد الأمين العام لمنظمة الدولية للتربية "Education International"، وياسر عرفات الأمين العام لنقابة المعلمين المصرية.

في بداية اللقاء، رحّب خلف الزناتي برئيسة الوفد الأمريكي، معربًا عن تقديره للدور الذي تلعبه رابطة المعلمين في الولايات المتحدة في دعم المعلمين وقيادة مبادرات التطوير المهني داخل النظام التعليمي الأمريكي.

وأكد الزناتي أن النقابة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون الدولي، لما يتيحه من تبادل خبرات وتجارب ناجحة، خاصة في المجالات المرتبطة بتطوير مهارات المعلمين ورفع الكفاءة المهنية.

واستعرض نقيب المعلمين خلال اللقاء أبرز الجهود التي تبذلها النقابة في مصر لتحسين أوضاع المعلمين المهنية والاجتماعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو إعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.

من جانبها، أشادت السيدة دايا رئيسة وفد رابطة المعلمين الأمريكية بالدور الفاعل للنقابة المصرية داخل المنظمة الدولية للتربية، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقدر التجارب المصرية في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين، ولاسيما التي تتعلق بدمج التكنولوجيا في التعليم وتطوير المناهج وفق معايير حديثة، وأبدت رغبتها في فتح قنوات تعاون مباشرة بين الجانبين تسهم في تبادل الزيارات المهنية وتنفيذ برامج تدريب مشتركة.

وأوضح ياسر عرفات الأمين العام لنقابة المعلمين المصرية، أن اللقاء بحث إمكانية إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات في دعم المعلمين خلال التحول نحو التعليم الرقمي، وتوفير برامج تدريبية تعتمد على أحدث الاتجاهات التربوية، إلى جانب مناقشة فرص التعاون بين النقابتين مؤكدا أن الاستثمار في المعلم يظل الأساس في بناء تعليم متطور يلبي احتياجات المستقبل، وفى ختام اللقاء قام خلف الزناتي نقيب المعلمين المصريين بإهداء السيدة دايا أندرسون رئيس وفد الرابطة الوطنية للمعلمين فى أمريكا (NEA) درعاً تذكارياً يحمل شعار نقابة المهن التعليمية، وقد أعربت السيدة دايا عن سعادتها بهذا التكريم.