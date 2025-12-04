استكمال إجراءات تسليم أجهزة التابلت للصف الأول الثانوى بمدارس الوادي الجديد

تابع الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، آخر المستجدات بشأن وصول أجهزة التابلت للصف الأول الثانوي بالتنسيق مع أسامة عز الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية حيث تابع خلال جولته لإدارة المخازن والمشتريات والتعليم الثانوى والأمن والخدمات الداخلية والحملة بالمديرية ، إجراءات العمل فى تسليم أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى .

وأوضح وكيل تعليم المحافظة، أنه يجرى العمل فى توزيع الأجهزة للإدرات التعليمية الخمس بالمحافظة والتى بدورها تعمل على تسليمها للمدارس الثانوية التابعة لها لتوزيعها على الطلاب، موجها الشكر والتقدير لجميع المعنيين بالعمل لما شهده من دقة العمل والإلتزام بكافة الإجراءات متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.



وفى سياق متصل أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، عن ختام فعاليات ختام دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية للعام الدراسي 2025 / 2026 ، تحت شعار "منافسة بروح الفريق" بحضور محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وتحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و حنان مجدى نائب المحافظ



وشملت الفعاليات إقامة مباراة كرة القدم الخماسية، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، ومسابقات اللياقة البدنية وشهد اللقاء منافسة قوية بين الفرق بين وانتهى اللقاء بتسليم الكؤوس والميداليات على المدارس الفائزة منها مدرسة الشهيد سمير محمد اسماعيل الإعدادية ونجيب محفوظ الثانوية للبنات وسط تشجيع من الجميع.