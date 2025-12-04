الحكومة تعلن طرح استثمارات مالية بقيمة 175.36 مليار جنيه

كشفت الحكومة عن طرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 175.36 مليار جنيه لدعم الفجوة التمويلية وتغطية طلبات الخزانة العامة.

ذكر تقرير صادر عن وزارة المالية إن الحكومة المصرية استهدفت استثمارات هذا اليوم بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه في نشرة اكتتاب أذون الخزانة المصرية.

وأوضح التقرير أن جملة الطلبات التي قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية للحكومة وصلت إلى 1567 طلبا مقدمًا من المستثمرين.

وكشف التقرير عن أن طلبات الاستثمار غير المباشرة لأجلي 364 و 182 يوما لتدبير الفجوة التمويلية واحتياجات الخزانة العامة.

وأضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقدمة في اجل 364 يوما بلغت 80.46 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 26.518% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 25%.

وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 94.9 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 743 طلبا.

ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.864% و أعلي سعر بنسبة 25.99% و أقل سعر بنسبة 25.8%.