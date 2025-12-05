أخبار الوادي الجديد: المحافظ يلتقي وفد نادي روتاري جيزة لوتس و"اللغة والذات" ندوة تثقيفية بالجامعة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد نادي روتاري جيزة لوتس

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، وفد نادي روتاري جيزة لوتس، برئاسة الدكتور حسام فرحات محافظ المنطقة الروتارية، والذي يزور المحافظة لعقد ملتقى السياحة البيئية بهدف تسليط الضوء على مقومات السياحة المستدامة بالمحافظة، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد و رؤساء المراكز.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ أبرز الإنجازات التنموية التي شهدتها المحافظة في مختلف المجالات، كما قدم عرضًا وافيًا للمقومات السياحية و البيئية التي تزخر بها المحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لمثل هذه الفعاليات التي تضع المحافظة في مكانتها المستحقة كوجهة متميزة للسياحة البيئية على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أعرب محافظ المنطقة الروتارية عن إشادته بما لمسوه من نهضة تنموية في شتى القطاعات، لافتًا إلى خطة النادي لإدراج المحافظة ضمن برامج المنح الدولية التي يقدمها نادي روتاري لدعم الفئات الأكثر احتياجًا و المرأة المعيلة بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الزملوط درع المحافظة لمحافظ المنطقة، تقديرًا لهذه الزيارة التي تضم عقد محاضرات علمية و ترويجية للسياحة البيئية على أرض المحافظة، وتنفيذ معارض للحرف اليدوية والتراثية. كما قام فرحات بإهداء درع النادي لمحافظ الوادي الجديد امتنانًا لهذا التعاون المثمر و البنّاء.

"اللغة والذات" في ندوة تثقيفية بجامعة الوادي الجديد

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، الخميس، ندوة علمية بعنوان "دور اللغة في التعبير عن الذات والتنفيس الانفعالي"، وذلك في إطار حرص الكلية على تعزيز الوعي اللغوي والنفسي لدى الطلاب، وحضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المهتمين بالعلاقة بين اللغة والوجدان الإنساني.

وجاءت الندوة برعاية د.عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف د.محمد عبد السلام، عميد الكلية، وعناية الدكتور عاطف عبد العزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمتابعة وتنسيق الدكتور خلف بدوي، منسق الأنشطة الطلابية، والأستاذ محمود مفتي مدير إدارة رعاية الطلاب.

وخلال الفعالية، قدم الدكتور أحمد علي سعد الله أستاذ النحو والصرف المساعد بالكلية رؤية تحليلية تكشف كيف تتحول اللغة من وسيلة تواصل إلى أداة قوية لفهم الذات وتحرير الانفعالات المكبوتة.

وأوضح المحاضر أن اختيار المفردات وبناء الجمل والإيقاع اللغوي يمثل انعكاسًا مباشرًا للحالة النفسية للفرد، ويساعد التعبير اللغوي على تخفيف التوتر وتنظيم الشعور الداخلي، مشيرًا إلى أن اللغة تمثل مسارًا آمنًا للفئات الشابة لفهم مشاعرها وإدارة ضغوطها.

كما قدمت الدكتورة شيماء جاد الله، أستاذ علم النفس بالكلية، نماذج من الدراسات البحثية التي تؤكد قدرة التعبير اللغوي الواعي على تقليل مستويات القلق والتوتر، وتعزيز الشعور بالتماسك والوعي بالذات.

وفي ختام الفعالية، أكد الدكتور خلف بدوي ضرورة دمج برامج الكتابة التعبيرية والدعم اللغوي في الأنشطة الطلابية لما لها من أثر فاعل في بناء شخصية متوازنة ومجتمع جامعي واعٍ. وأعرب الطلاب عن استفادتهم الكبيرة من الندوة، مؤكدين أنها فتحت لهم أفقًا جديدًا لفهم أنفسهم والتواصل مع مشاعرهم من خلال اللغة.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الأكاديمية التي تنظمها كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد بهدف تطوير مهارات الطلاب الفكرية واللغوية، وتعزيز الوعي النفسي لديهم. وتحرص الكلية على تقديم برامج علمية تخدم احتياجات الطلاب وتواكب الاتجاهات الحديثة في الدراسات اللغوية والإنسانية.

استكمال إجراءات تسليم أجهزة التابلت للصف الأول الثانوى بمدارس الوادي الجديد

تابع الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، آخر المستجدات بشأن وصول أجهزة التابلت للصف الأول الثانوي بالتنسيق مع أسامة عز الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية حيث تابع خلال جولته لإدارة المخازن والمشتريات والتعليم الثانوى والأمن والخدمات الداخلية والحملة بالمديرية ، إجراءات العمل فى تسليم أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى .

وأوضح وكيل تعليم المحافظة، أنه يجرى العمل فى توزيع الأجهزة للإدرات التعليمية الخمس بالمحافظة والتى بدورها تعمل على تسليمها للمدارس الثانوية التابعة لها لتوزيعها على الطلاب، موجها الشكر والتقدير لجميع المعنيين بالعمل لما شهده من دقة العمل والإلتزام بكافة الإجراءات متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.



وفى سياق متصل أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، عن ختام فعاليات ختام دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية للعام الدراسي 2025 / 2026 ، تحت شعار "منافسة بروح الفريق" بحضور محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وتحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد و حنان مجدى نائب المحافظ



وشملت الفعاليات إقامة مباراة كرة القدم الخماسية، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، ومسابقات اللياقة البدنية وشهد اللقاء منافسة قوية بين الفرق بين وانتهى اللقاء بتسليم الكؤوس والميداليات على المدارس الفائزة منها مدرسة الشهيد سمير محمد اسماعيل الإعدادية ونجيب محفوظ الثانوية للبنات وسط تشجيع من الجميع.