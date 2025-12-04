قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
حسام البدري بعد التتويج بكأس ليبيا: إنجاز كبير وإضافة لتاريخي
السكة الحديد تعلن إتاحة حجز تذاكر 4 قطارات عبر وكلاء البيع المعتمدين
أقل سعر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر
أشرف صبحي: تخليد اسم يوسف بطل السباحة وكل الناس مسئولة حتى الوزير.. فيديو
أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
الداخلية تضبط 12 شخصًا مع 13 طفلًا مستخدمين في شبكة تسول منظمة بالقاهرة
حبس المتهم باستخدام مكبرات صوت بمسجد في سوهاج للدعاية لأحد المرشحين
القصة الكاملة لأزمة البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا بسبب فيديوهات خادشة للحياء
الداخلية تحيل مخالفات الانتخابات إلى النيابة بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت
توك شو

مدرب السباح يوسف: الطفل كان موهوبًا وله مستقبل واعد

السباح يوسف محمد
السباح يوسف محمد
محمد البدوي

قال مصطفى ندا، المدرب الشخصي للسباح الراحل يوسف، إن الطفل كان موهوبًا وله مستقبل واعد، معبرًا عن استيائه من الاتهامات التي وُجهت له من اتحاد السباحة بشأن تعاطيه المنشطات، وأضاف أنه طالب خلال التحقيقات الرسمية بمحاسبة كل من اتهم يوسف بدون دليل، مؤكدًا أنه مستعد أيضًا لتحمل أي مساءلة قانونية إذا ثبت تقصيره.

وأشار المدرب مصطفى ندا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى وجود قصور في إجراءات الإنقاذ، موضحًا أن سيارة الإسعاف التي وصلت لم تكن مجهزة بشكل كافٍ للتعامل مع حالة الطوارئ، كما انتقد المدرب دور الحكمة المسؤولة عن مراقبة السباق، قائلاً إن "الحكمة كانت جالسة تلعب على الهاتف ووضعت قدمًا على الأخرى، بينما غرق يوسف أمام عينيها"، معربًا عن شعوره بالغضب لعدم اتخاذ أي إجراءات سريعة لإنقاذ حياة الطفل.

 ثغرات كبيرة في تطبيق القواعد

وأكد مصطفى ندا أن ما حدث يُظهر ثغرات كبيرة في تطبيق القواعد والممارسات داخل البطولات، مطالبًا بتحقيق شامل لضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة مع أي لاعب آخر، مختتما: "الحكمة كانت قاعدة بتلعب على الموبايل وحاطة رجل على رجل ويوسف غرق قدامها".

يوسف غرق يوسف مصطفى ندا السباح يوسف يوسف محمد

