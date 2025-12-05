مراد مكرم يدافع عن منى زكي: ما يحدث يتجاوز حدود النقد الفني

علق الفنان مراد مكرم على حالة الجدل والهجوم المثار حول فيلم «الست»، مؤكداً أن الأمر لا يستهدف الفنانة منى زكي وحدها، بل يطال شريحة واسعة من الفنانين المصريين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح مكرم، خلال لقائه في برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم إف إم»، أن ما وصفه بـ«الهجوم الممنهج والمبالغ فيه» يتجاوز إطار النقد الفني العادي، مضيفاً:«الهجوم الممنهج والمبالغ ده مقصود طبعاً، ومش موجَّه لمِنّة زكي بس، في كتير من الفنانين بيتعرضوا لهجوم… ده استهداف للحضارة المصرية نفسها. الموضوع أكبر من فنانين، الهدف أنك تضرب القوة الناعمة بتاعتك».

وأشار مكرم إلى أن الفن المصرى يمثل ركيزة أساسية من الهوية الثقافية، وأن تكرار الهجمات عليه يرتبط بمحاولات التأثير على المكانة الحضارية لمصر ودورها الفني الرائد في المنطقة.