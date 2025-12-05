قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من جرائم النصب على المواطنين.. جريمة جديدة بغسل 200 مليون جنيه
طريقة حساب الحمل.. طبيب يكشف سبب طلاق عرائس بعد أسابيع من الزواج
التعليم العالي: الشراكة المصرية الأوروبية في البحث العلمي والابتكار نموذج للتعاون
إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية
برلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
غادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالك
أزهري: العقلية المحمدية نموذج شامل للحياة والسلوك
تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم
تحصين 8.1 مليون رأس ماشية ضد تلحمى القلاعية والوادي المتصدع
الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
حدث تاريخي في كرة القدم العالمية.. ماذا سيجري مساء اليوم؟
قرعة كأس العالم.. حسام وإبراهيم حسن رفقة الدرندلي أمام البيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رياضة الوادي الجديد: تنفيذ فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد عن تنفيذ فعاليات المشروع القومى للياقة البدنية بالشوارع والميادين اليوم الجمعة بحى النبوى المهندس بمدينة الخارجة، وذلك بجوار الحديقة أمام عيادة دكتور محمد زهر الدين، فى تمام الساعة الرابعة عصرا، ضمن خطة المشروع التى تُقام أسبوعيًا كل يوم جمعة فى حى مختلف بمدينة الخارجة، متضمنة أنشطة رياضية متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتعزيز الممارسة المجتمعية للنشاط البدني.

وفى سياق متصل استكملت المديرية اليوم الثالث من فعاليات مبادرة علمنى حرفة بمركز شباب السبط بمدينة الخارجة عن تصنيع منتجات الخوص بأحجامها وألوانها وأشكالها المختلفة، لإنتاج مفارش للمائدة وحقائب وقبعات ومراوح يدوية ومكانس وحصائر وسلال وعلب لحفظ الأطعمة والبلح، تزين فى الغالب برسومات.

وجرى تدريب المشاركين على صناعة الحصير، والمقاطف التى يتم استعمالها فى بعض الأغراض الزراعية، مثل جنى المحاصيل، وتستخدم أيضًا فى التسوق، ويتم استعمال وحدات زخرفية كبيرة عند تصميم تلك المشغولات، وفى العادة يتم استخدام عددًا من الألوان، ويتم تطعيم بعض أنواع المشغولات بتضفير الخوص الأخضر مع الخوص الأبيض.

وقال محمد فكرى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، إن ورشة العمل استهدفت تعليم الفتيات على فن الخوص والذى يعد من أهم الصناعات الحرفية القديمة والتى تتميز بجودتها العالية ودقة صناعتها، مما يتيح لهم الفرصه لتسويق منتجاتهم، فى المعارض والاسواق وتحقيق إيرادات مالية لهم.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

ترشيحاتنا

كلاودفلير cloudflare

في أقل من شهر.. عطل بخدمة كلاودفلير cloudflare يؤثر على عشرات المواقع

حسين الشريف رئيس إيركايرو

"عودة مهندس النمو" .. إيركايرو نحو حقبة جديدة مع قيادة حسين الشريف

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد