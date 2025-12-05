رياضة الوادي الجديد: تنفيذ فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد عن تنفيذ فعاليات المشروع القومى للياقة البدنية بالشوارع والميادين اليوم الجمعة بحى النبوى المهندس بمدينة الخارجة، وذلك بجوار الحديقة أمام عيادة دكتور محمد زهر الدين، فى تمام الساعة الرابعة عصرا، ضمن خطة المشروع التى تُقام أسبوعيًا كل يوم جمعة فى حى مختلف بمدينة الخارجة، متضمنة أنشطة رياضية متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتعزيز الممارسة المجتمعية للنشاط البدني.

وفى سياق متصل استكملت المديرية اليوم الثالث من فعاليات مبادرة علمنى حرفة بمركز شباب السبط بمدينة الخارجة عن تصنيع منتجات الخوص بأحجامها وألوانها وأشكالها المختلفة، لإنتاج مفارش للمائدة وحقائب وقبعات ومراوح يدوية ومكانس وحصائر وسلال وعلب لحفظ الأطعمة والبلح، تزين فى الغالب برسومات.

وجرى تدريب المشاركين على صناعة الحصير، والمقاطف التى يتم استعمالها فى بعض الأغراض الزراعية، مثل جنى المحاصيل، وتستخدم أيضًا فى التسوق، ويتم استعمال وحدات زخرفية كبيرة عند تصميم تلك المشغولات، وفى العادة يتم استخدام عددًا من الألوان، ويتم تطعيم بعض أنواع المشغولات بتضفير الخوص الأخضر مع الخوص الأبيض.

وقال محمد فكرى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، إن ورشة العمل استهدفت تعليم الفتيات على فن الخوص والذى يعد من أهم الصناعات الحرفية القديمة والتى تتميز بجودتها العالية ودقة صناعتها، مما يتيح لهم الفرصه لتسويق منتجاتهم، فى المعارض والاسواق وتحقيق إيرادات مالية لهم.