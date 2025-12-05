الكشف بالمجان على 1020 مواطن خلال قافلة طبية بقرية أبو عدوي



واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق و ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتحت اشراف الدكتور محمد عبد الخالق براوي وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور احمد خليل وكيل مديرية الصحة والدكتورة سها خيرى منسق القوافل العلاجية

وفى هذا الصدد،، ذكر الدكتور محمد عبد الخالق انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة طبية بقرية ابو عدوي بمركز كفر سعد، تردد عليها 1020 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات .

بالإضافة إلى إجراء 249 تحليل بمعمل الدم و 6تحاليل بمعمل الطفيليات و فحص 20 حالة بالأشعة و 19 حالة أخرى بالسونار فيما جري فحص 120 حالة ضمن مبادرة افحص واطمن للكشف المبكر عن الضغط والسكر و تم عمل 8 ندوات توعوية صحية لعدد 99 مواطن لرفع الوعي الصحي لدي المواطنين..