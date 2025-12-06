قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما أفضل دعاء للميت أوصى به النبي؟.. دار الإفتاء توضح
الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول
الإثنين والثلاثاء.. المصريون بالخارج يصوتون في 30دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
ترامب ينتقد مصطلح “سوكر” ويدعو لاعتماد مسمى كرة القدم الحقيقي
أمريكا توافق على بيع لـ 200 صاروخ جو-جو إلى الدنمارك
حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج الـ 12 مهنياً وعاطفياً وصحياً
هانى أبو ريدة: فخور بوجود مصر بكأس العالم.. ومجموعتنا متوازنة وليست سهلة
ميليشيا الدعم ترتكب مجـ.زرة في كلوقي وبيان عاجل من خارجية السودان
محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر
والد الفنان أمير المصري يعلن عن وفاة شقيقته
أقوى منبه لصلاة الفجر من 4 آيات قرآنية.. يضمن لك الفوز بـ20 نعمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم 6-12-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار أعلي  سعر للدولار في مواجهة الجنيه داخل السوق الرسمية من دون تغيير في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 6-12-2025.

آخر تحديث لآعلى سعر دولار

وفقًا لآخر تداول لأكبر سعر دولار في البنوك منذ إغلاق العمل في البنوك يوم الخميس الماضي، حيث وصل إلى  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه

بنوك تبيع الدولار بسعر أغلى

بحسب تحديثات البنوك فإن أكبر سعر دولار يتم تداوله في كلًا من  مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست.

ثبات الدولار

دخل سعر الدولار في مواجهة الجنيه؛ في استقراره لليوم الثاني على التوالي وذلك منذ بدء تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 6-12-2025 داخل السوق الرسمية.
 

لماذا الاستقرار

مع انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء الخميس؛ ثبتت حركة تداول الدولار على مستوي الأسواق الرسمية؛ لتبقي العملة الأجنبية كما هي دون تغيير.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي
13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

 

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع .

سعر الدولار

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، بيت التمويل الكويتي، الإسكندرية، المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي".

وسجل سعر ثاني أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، أبوظبي الأول".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنوك " سايب، أبوظبي التجاري"

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو  47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك  "العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، قناة السويس، التعمير والاسكان،HSBC،البركة"

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك  " القاهرة، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري"

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر سجله الدولار مساء اليوم في البنوك نحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست.

وديعة الكويت

أعلن البنك المركزي المصري عن تجديد الوديعة الكويتية لمدة عام آخر بحلول إبريل المقبل أي بعد 4 شهور من الآن، بعد أن استحق متوسط أجل قبل منتصف العام الجاري ، ضمن الشريحة الأولي من تلك الودائع.

وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري فإن مصر تحتفظ بودائع كويتية تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار موزعة على جزئين أولهما مستحقة في إبريل من كل عام و الجزء الثاني منها مستحق في سبتمبر من كل عام.

في المقابل تصل وديعة المملكة العربية السعودية المتوسطة وطويلة الأجل بقيمة تبلغ 5.3 مليار دولار وهي مستحقة السداد بحلول أكتوبر القادم بالإضافة لـ5 مليارات أخري هي وديعة قصيرة الأجل لدى المملكة طرف مصر.

ونجحت مصر في مارس 2023 من إبرام صفقة رأس الحكمة بقيمة تبلغ 35 مليار دولار حصلت عليها الحكومة المصرية من دولة الإمارات في صورة استثتمارات مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار دولار ، إذ تم بموجب تلك الاتفاقية سداد مبلغ 11 مليار دولار ضمن مديونية الوديعة الإماراتية حيث تم تسوية تلك المديونية طرف مصر.

وارتفعت معدلات سداد مصر لأعباء خدمة الدين الخارجي إلى 38.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025 الماضي بعد أن كانت ما يقارب من 33 مليار دولار في العام المالي قبل السابق بما يعادل 17.63% نموًا على أساس سنوى.

وتضمن ارتفاع معدلات سداد أقساط وفوائد الديون لصالح المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى بمعدل 17.6% على أساس سنوي.

وأكدت تعليقات مصادر مصرفية لـ"صدى البلد" ارتفاع معدلات سداد المديونيات الخارجية بما في ذلك الفوائد والأقساط في المواعيد المتفق عليها مع الحكومة المصرية، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري رغم التداعيات الجيوسياسية العالمية.

سعر الدولار اليوم اعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنوك اليوم أقل سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الإنفلونزا

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

ترشيحاتنا

الطقس

خرج عن السيطرة.. برق وأمطار متوقعة في 10 دول عربية| إيه الحكاية؟

صدوع أرضية

مفأجاة.. الأرض تضمد جروحها وصدوع عميقة تلتئم بعد الزلازل القوية| ما القصة؟

موظفين

عملت مفاجأة للموظفين.. سيارات فاخرة قيمتها 173 ألف دولار وهدايا أسطورية| إيه الحكاية؟

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. جرب الصراحة

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة

برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة للتقارب

برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..ستعيد الحب
برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..ستعيد الحب
برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..ستعيد الحب

برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. أهتم أكثر بحياتك وصحتك

برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..أهتم أكثر
برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..أهتم أكثر
برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..أهتم أكثر

برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. التعبير عن المشاعر يقوي العلاقة

برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..عبر عن مشاعرك
برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..عبر عن مشاعرك
برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..عبر عن مشاعرك

فيديو

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد