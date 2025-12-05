تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بالإسماعيلية

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها حوالي ٦٢٣١ طن خلال الفترة من "٢٨ نوفمبر حتى ٤ ديسمبر ٢٠٢٥".

و قام مركز ومدينة الإسماعيلية برفع حوالي ١٠٠٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وقامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية برفع حوالي ٩٧٢ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها ١١٣٢ طن.

وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع ٦٧٥ طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها ٦٢٧ طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ١١٠٠ طن من المدينة وتوابعها.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، برفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت ١١٠ طن.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٦١٥ طن من المدينة وتوابعها.



وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتركيب ٤٥ كشافات صوديوم وليد.

بينما قامت الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية،

بتركيب ١٥ كشاف وإصلاح وصيانة ٣٢ كشاف ٥ لوحات إنارة، وشد سلك ألمونيوم بقطر ٢٥ مليمتر لمسافة ٢٥ متر، وذلك بمناطق (حي السلام والعبور "البلابسة سابقًا" والشهداء).

قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، بصيانة شبكة الإنارة بمنطقة المتطور، كما تم تعديل وإضافة عدد من الأعمدة بمنطقة الثالثة جاهز وذلك لضبط أداء شبكة الإنارة بالمنطقة.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة ١٠٢ كشاف إنارة عامة، وتركيب عداد إنارة، بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، الطريق الأبيض، مقابر السلام، قرية السلام، وقرية الأبطال، وشد الأسلاك المتهالكة بالطريق الدولي، ومتابعة إصلاح الأعطال بالتعاون مع إدارة الكهرباء بالقنطرة شرق وفنيين الوحدة المحلية.

وقام مركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٣٥٠ كشاف، وتركيب ١٠٠ لمبة ليد بالجهود الذاتية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، خلال الأسبوع الماضي، بصيانة ٨٣ كشاف إنارة وتركيب عدد ١٨ كشاف و٢٠ لمبة ليد موفرة بالمدينة والقرى التابعة.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٦٦ كشاف.