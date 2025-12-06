قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرة الشيخ الشحات أنور تُهدي وزير الأوقاف تذكارًا يحمل صورة الرئيس السيسي .. صور
الذهب يصعد وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة الهندي
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عقوبات الغش
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة
كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق
بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة
بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء
الرئيس السيسي يستقبل مجموعة خبراء التعليم اليابانيين المتواجدين في مصر
مفتى الجمهورية: برنامج دولة التلاوة يعيد إحياء المدرسة المصرية في خدمة القرآن
الداخلية تصطاد محتال المحافظ الإلكترونية.. استولى على أموال مواطنين
قائد الجيش الأوكراني: بلادنا أصبحت درع أوروبا في مواجهة الحرب الروسية
اقتصاد

روسيا تخفض رسوم تصدير الحبوب إلى الصفر مع ضعف الأسعار العالمية

القمح
القمح
ولاء عبد الكريم

حددت روسيا، وهي أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، رسوم التصدير على القمح والذرة والشعير عند الصفر اعتباراً من العاشر من ديسمبر، وذلك لأول مرة منذ أغسطس، بسبب انخفاض أسعار الحبوب العالمية.

وبدأ تطبيق هذه الرسوم لأول مرة في عام 2021 لحماية السوق المحلية من ارتفاع الأسعار، ويتم حسابها أسبوعيا بنسبة 70% من الفرق بين سعر الأساس الذي تحدده الحكومة وسعر السوق، وفق رويترز.

وانخفضت أسعار تصدير القمح الروسي الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، تحت ضغط المعروض العالمي، وفق ما نقلته رويترز عن محللين يوم الاثنين. حتى صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت الى 16.7% في نوفمبر.

وتخطط روسيا لتصدير ما بين 53 و55 مليون طن من الحبوب خلال موسم التسويق الجاري.

وأصبحت الرسوم مصدر إزعاج كبير للمزارعين، الذين يزعمون أنها تجعل زراعة القمح وتصديره أقل ربحية، وينحون باللوم عليها، من بين عوامل أخرى، في تباطؤ الصادرات في وقت سابق من هذا العام.

القمح الحبوب الأوكرانية صادرات موسم التسويق

حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان
انشاء موقف
صحة الشرقية
أطعمة تحفّز الذاكرة وتزيد الذكاء
