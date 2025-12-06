تجربة فريدة للزائرين.. متحف النحل الافتراضي في الأردن | التفاصيل

قالت ربى آغا، مراسلة «القاهرة الإخبارية» في الأردن، إن الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين دشّن متحف النحل الافتراضي ضمن فعاليات مهرجان الزيتون، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها في البلاد، وتحمل طابعًا توعويًا وتثقيفيًا يستهدف مختلف الفئات.

وأوضحت «آغا»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج "صباح جديد"، أن المتحف يتيح للزائر خوض تجربة استثنائية داخل خلية النحل، من خلال تقنيات الواقع الافتراضي والنظارات ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن مشاهدة حركة الشغالات ودور الملكة وآليات إنتاج العسل عن قرب، بما يمنح الجمهور تصورًا دقيقًا عن عالم النحل وتكوينه الداخلي.

وشددت على أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الوطني بأهمية النحل، ليس فقط بوصفه منتجًا للعسل، بل باعتباره ركيزة أساسية لعمليات التلقيح والحفاظ على التنوع الحيوي، وهو ما يعزز بدوره الاستدامة البيئية في الأردن.

