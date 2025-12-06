ريم سامي تستعرض أناقتها في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

شاركت الفنانة ريم سامي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر.





فستان ريم سامي في مهرجان البحر الأحمر

ظهرت ريم سامي بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة، واتسم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

تزينت ريم سامي بمجموعة من المجوهرات الألماسية الني زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم سامي على شعرها الأنسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.







