قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خوفًا من تكرار سيناريو بنتايج.. الزمالك يصرف جزءاً من مستحقات بيزيرا
موعد مباراة مصر أمام الإمارات في كأس العرب
الصور الأولى لـ تصادم 4 سيارات ومصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بطريق مطروح
الرئيس السيسي يشدد على تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني
حادث مروع بالطريق الساحلى بمطروح.. مصرع 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات
مجموعة مصر.. أبو طه يتقدم لـ منتخب الأردن أمام الكويت في كأس العرب
أسرة الشيخ الشحات أنور تُهدي وزير الأوقاف تذكارًا يحمل صورة الرئيس السيسي .. صور
الذهب يصعد وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة الهندي
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عقوبات الغش
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة
كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق
بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ريم سامي تستعرض أناقتها في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

ريم سامي
ريم سامي
هاجر هانئ

شاركت الفنانة ريم سامي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر.


 

فستان ريم سامي في مهرجان البحر الأحمر

ظهرت ريم سامي بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة، واتسم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

تزينت ريم سامي بمجموعة من المجوهرات الألماسية الني زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم سامي على شعرها الأنسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



 

ريم سامي فستان ريم سامي صور ريم سامي اطلالات ريم سامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

زوجه اسماعيل الليثي

زوجة اسماعيل الليثي تعبر عن غضبها بسبب انتقادات الجمهور

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

10 أذكار بعد الصلاة

10 أذكار بعد الصلاة المفروضة تمنحك خير الدنيا والآخرة.. لا تغفل عنها

ترشيحاتنا

أندرويد

طريقة تسجيل المكالمات على هواتف أندرويد في 2025

تويوتا GR GT

إطلاق تويوتا GR GT السوبر كار الهجينة بمحرك V8

تسخين السيارة

تسخين السيارة في الصباح جريمة يعاقب عليها القانون في هذا البلد

بالصور

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء

حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان
حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان
حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان

بتكلفة17مليون جنيه..محافظ الشرقية يتابع تنفيذ إنشاء مجمع مواقف منيا القمح

انشاء موقف
انشاء موقف
انشاء موقف

استخراج بطارية ابتلعها طفل 5 سنوات بمستشفى أبوكبير بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

المزيد