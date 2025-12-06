الزمالك وصل لطريق مسدود.. إعلامي: النادي يبحث عن بديل للإدارة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن الوضع داخل نادي الزمالك، بعد اتجاه لاعبيه المحترفيين لفسخ التعاقد، واخرهم المغربي محمود بنتايج.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: "المشاورات حاليا متعلقة بالبحث عن بـديل يدير النادي لكن المعظم يرفض لأن نادي الزمالك وصل لطريق مسدود في كل الملفات ويحتاج لـ مليار و500 مليون جنيه لإحياء النادي فقط في كافة الألعاب".

ودخل نادي الزمالك النفق المظلم إثر توالي إعلان نجومه المحترفين فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء بداعي عدم الحصول على المستحقات المالية المتأخرة واللجوء إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.



وما زال نادى الزمالك يواجه أزمة كبرى تتمثل فى اتجاه لاعبيه لفسخ عقودهم مؤخراً بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم فى المواعيد المتفق عليها، الأمر الذى يدفعهم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القلعة البيضاء، من خلال إنذار النادي حتى يحق لهم الفسخ من طرف واحد.



وسبق وأعلن الاتحاد الدولي من قبل عن إيقاف القيد لـ الزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق ومعاونيه، بخلاف إيقاف القيد 3 فترات بسبب قضية مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق



وأصبح عدد القضايا على الزمالك 6 قضايا حتى الآن منها قرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات الصادر اليوم لصالح فرجاني ساسي.