اقتصاد

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 6 ديسمبر 2025

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

استقرت سعر العملات الأجنبية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

يستعرض موقع “صدى البلد”،متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال  اليوم الخميس 6 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم السبت 6 -12-2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  اليوم السبت 6 -12-2025:

سعر الشراء: 47.52 جنيه.

سعر البيع: 48.62 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري  اليوم السبت 6 -12-2025:

سعر الشراء: 31.39 جنيه.

سعر البيع: 31.65 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 6 -12-2025:

سعر الشراء: 34.04 جنيه.

سعر البيع: 34.38 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم السبت 6 -12-2025:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم السبت 6 -12-2025:

سعر الشراء: 55.26 جنيه.

سعر البيع: 55.57 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري  اليوم السبت 6 -12-2025:

سعر الشراء: 63.28 جنيه.

سعر البيع: 63.62 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري  اليوم السبت 6 -12-2025:

سعر الشراء: 59.17 جنيه.

سعر البيع: 59.57 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري  اليوم السبت 6 -12-2025:

سعر الشراء: 7.39 جنيه.

سعر البيع: 7.44 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري  اليوم السبت 6 -12-2025:

سعر الشراء: 5.04 جنيه.

سعر البيع: 5.07جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري  اليوم السبت 6 -12-2025:

سعر الشراء: 4.68 جنيه.

سعر البيع: 4.72 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم السبت 6 -12-2025:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم السبت 6 -12-2025:

سعر الشراء: 6.71 جنيه.

سعر البيع: 6.73 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري  اليوم السبت 6 -12-2025:

سعر الشراء: 30.56 جنيه.

سعر البيع: 30.85 جنيه. 

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد تناول التمر على الريق
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
