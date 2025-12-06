وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 6 ديسمبر 2025

استقرت سعر العملات الأجنبية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي.
يستعرض موقع “صدى البلد”،متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال اليوم الخميس 6 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.
سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت 6 -12-2025:
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6 -12-2025:
سعر الشراء: 47.52 جنيه.
سعر البيع: 48.62 جنيه.
وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 6 -12-2025:
سعر الشراء: 31.39 جنيه.
سعر البيع: 31.65 جنيه.
وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 6 -12-2025:
سعر الشراء: 34.04 جنيه.
سعر البيع: 34.38 جنيه.
أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم السبت 6 -12-2025:
سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم السبت 6 -12-2025:
سعر الشراء: 55.26 جنيه.
سعر البيع: 55.57 جنيه.
سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6 -12-2025:
سعر الشراء: 63.28 جنيه.
سعر البيع: 63.62 جنيه.
وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم السبت 6 -12-2025:
سعر الشراء: 59.17 جنيه.
سعر البيع: 59.57 جنيه.
سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 6 -12-2025:
سعر الشراء: 7.39 جنيه.
سعر البيع: 7.44 جنيه.
سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6 -12-2025:
سعر الشراء: 5.04 جنيه.
سعر البيع: 5.07جنيه.
سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 6 -12-2025:
سعر الشراء: 4.68 جنيه.
سعر البيع: 4.72 جنيه.
أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم السبت 6 -12-2025:
سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم السبت 6 -12-2025:
سعر الشراء: 6.71 جنيه.
سعر البيع: 6.73 جنيه.
وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم السبت 6 -12-2025:
سعر الشراء: 30.56 جنيه.
سعر البيع: 30.85 جنيه.