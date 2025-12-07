قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل تركه حكم سوريا.. إعلامية تكشف ماذا دار بينها وبين بشار الأسد في فيديو بالسيارة؟|شاهد
«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي
سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025
«وجوده ضرورة مش رفاهية» .. عمرو أديب يرفض فكرة إغلاق الزمالك | ماذا قال؟
الخبراء في «صالون الإعلام» يؤكدون: لا تنمية حقيقية دون إعلام واعٍ… والأسرة خط الأمان للمجتمع والدولة
رغم التعادل أمام الإمارات.. مروان حمدي: الفراعنة قادرون على حسم التأهل
حول حادث السبّاح يوسف.. خبير قلب يكشف: توقف الإنعاش 10 ثوانٍ فقط قد يحرم المريض من الحياة|فيديو
بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل
برق ورعد في سماء مدينة شرم الشيخ .. وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار | شاهد
حلمي طولان يطمئن الجماهير: منتخب مصر جاهز لتخطي الأردن والتأهل
بعثة سيدات الزمالك تغادر القاهرة استعدادًا لكأس العالم للأندية
مدرب الزمالك السابق: أتابع الأبيض دائمًا.. ولديّ ذكريات لا تُنسى مع الفريق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ويُعرف مواليده بطبيعتهم المُركّبة، وشدة شكّهم، وإصرارهم القوي على بلوغ أهدافهم، إضافة إلى روح التحدي والرغبة في الانتصار على من يعارضهم.

ونستعرض فيما يلي توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

مشاهير برج العقرب

منى زكي، أحمد حلمي، جمال سليمان، مجدي يعقوب، فيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025

التعامل بردود هادئة خلال المحادثات سيجنبك سوء الفهم. إدارة مشاعرك بحكمة ستمنع الأخطاء وتمنحك خطوات ثابتة نحو التقدم. الأفعال الصغيرة المحسوبة تبني الثقة وتُمهّد لتحقيق أهدافك المستقبلية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

كن جاهزًا لطرح أفكار مبتكرة خلال اجتماعات العمل. من يديرون مشاريع تقنية قد يحتاجون لبذل جهد إضافي اليوم، فيما يجب على العاملين في القطاع المصرفي والمحاسبين تدقيق أرقامهم بحذر لتفادي الأخطاء.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

يُفضّل استشارة الطبيب للاطمئنان على صحتك قد تشعر بآلام في المفاصل تؤثر على نشاطك اليومي تجنب القيادة السريعة خاصة ليلًا لتفادي الحوادث. بالنسبة لمن لديهم تاريخ مرضي في القلب، فاليوم يتطلب عناية إضافية وهدوءًا.

برج العقرب عاطفيا

إن كنت مرتبطًا، فالكلمات الرقيقة والمشاعر الصادقة ستُعمّق العلاقة، واحرص على الاستماع جيدًا لشريكك أما العزاب، فقد يلفت انتباههم موقف أو نظرة ذات معنى، فلا تتردد في بدء تواصل بسيط.

تجنب الغيرة والاختبارات العاطفية، فالحوار الواضح والهادئ هو أسرع طريق لبناء الثقة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

ابتعد عن صراعات القوة، ووجّه طاقتك نحو حلّ المشكلات وقيادة الآخرين بالقدوة. سيزداد التعاون داخل فريقك مع حفاظك على الثبات والعدل. خطة واضحة مع متابعة دقيقة ستفتح لك أبواب التقدير والمسؤوليات الجديدة، مما يُمهّد لفرص ترقٍ وتعلّم أفضل.

العقرب حظك اليوم توقعات الابراج العقرب اليوم برج العقرب وحظك اليوم

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

منتخب مصر

كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات

دور البرد -ارشيفية

الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة

بالصور

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

جميلة عزيز

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

