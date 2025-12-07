هل ارتداء الكمامات يحمي من فيروسات الشتاء؟.. مركز الإنفلونزا العالمي يُجيب

حثّت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) المواطنين على اتخاذ إجراءات وقائية إضافية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات، مع تزايد انتشار فيروسات الشتاء في مختلف أنحاء البلاد.

وتُبدي الجهات الصحية قلقًا خاصًا من الارتفاع المبكر في حالات الإنفلونزا هذا الموسم، بعد طفرة فيروسية غير معتادة أدّت إلى بدء نشاط الفيروس قبل موعده المعتاد بأكثر من شهر.

وقالت البروفيسورة نيكولا لويس، مديرة مركز الإنفلونزا العالمي في معهد فرانسيس كريك:"لم نشهد فيروسًا بهذه السلوكيات منذ فترة… هذه الديناميكيات غير عادية." وأضافت: “الأمر مقلق بالتأكيد لست مذعورة، لكنني قلقة.”

وفي منشور عبر منصة X، دعت هيئة الخدمات الصحية البريطانية الجمهور إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية من خلال اتباع عدد من الإرشادات الوقائية، أبرزها:

1- غسل اليدين باستمرار

2- تهوية الأماكن المغلقة عند التواجد مع الآخرين

3- استخدام المناديل أثناء السعال والعطس

4- البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض قدر الإمكان

5 ارتداء كمامة عند الاضطرار للخروج

تأتي هذه الإجراءات في محاولة للسيطرة على موجة الشتاء الحالية ومنع تفاقم انتشار الأنفلونزا وسائر الفيروسات الموسمية.