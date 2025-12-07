بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي في 13 محافظة .. غداً

تشهد مدارس 13 محافظة غداً الاثنين 8 ديسمبر 2025 بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي

وتتمثل المحافظات التي تشهد غدا بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي ، في ( القاهرة ، و المنوفية ، و القليوبية ، و الدقهلية ، و الشرقية ، و الغربية ، و بورسعيد ، وكفر الشيخ ، و دمياط ، الإسماعيلية ، والسويس ، وشمال سيناء و جنوب سيناء )

ويستمر التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي في المحافظات المذكورة من 8 لـ 10 ديسمبر 2025 ،

أما عن مدارس باقي المحافظات فمن المقرر عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي فيها من 14 إلى 17 ديسمبر 2025 طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اختلاف توقيت عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، جاء بسبب مواعيد إعادة المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

وفي هذا الإطار أعلنت مديريات التربية والتعليم جدول التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي

تفاصيل تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقتصر تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد ( اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات )

موعد امتحانات نصف العام 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا تغيير في موعد امتحانات نصف العام 2026 ، المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الحالي 2025 / 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن موعد امتحانات نصف العام 2026 لصفوف النقل بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون 10 يناير 2026 ، على أن تستمر حتى 15 يناير 2026

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أما عن موعد امتحانات نصف العام 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية ، فقد أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، أنه قد تقرر بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026