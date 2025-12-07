قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قلق وخوف.. قيادات الحزب الجمهوري يحذرون من نتائج عكسية لعملية عسكرية ضد فنزويلا
خالد بدرة: أداء تونس مميز أمام البرازيل .. و«معلول» آخره 40 دقيقة بس
مع انتشار نزلات البرد .. خبير تغذية يكشف سر الأطعمة البنفسجية لتعزيز المناعة في الشتاء
قطر وتونس الأبرز .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 7–12-2025 والقنوات الناقلة
كثرة المعروض وقلة الطلب.. عبدالسلام عبدالجواد يكشف حقيقة انخفاض أسعار السيارات |فيديو
مفاجأة صادمة .. مشروبات شتوية شهيرة تسبّب تساقط الشعر
جمال محمود: مواجهة الأردن ضد مصر في كأس العرب ستكون مباراة «أشقاء» |فيديو
هشام نصر: الزمالك مُتمسك بحقوقه في أرض 6 أكتوبر وإنشاء شركة الكرة قريبًا
الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب القاهرة.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة
محمد صلاح يفضح الأجواء داخل ليفربول: هناك من يُريدني أن أتحمّل كل اللوم
أكثر من 100 مُصاب.. تفشي فيروس خطير على متن سفينة سياحية حول العالم | تفاصيل
هل يخفض نزول «الدولار» أسعار السيارات؟ .. رئيس قطاع المُستعمل يكشف مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد بدرة يرشح السعودية والمغرب للتتويج بكأس العرب ويشيد بمستوى المنتخبات العربية

منتخب السعودية
منتخب السعودية
رباب الهواري

أعرب خالد بدرة، نجم منتخب تونس السابق، عن ترشيحاته للمنتخبات الأقرب للتتويج بلقب كأس العرب، مؤكدًا أن المنافسة في النسخة الحالية تبدو قوية، لكنه يرى أن منتخبي السعودية والمغرب هما الأبرز حاليًا لحصد اللقب بفضل الاستقرار الفني وجودة العناصر المتاحة.

كما أشاد بدرة في تصريحاته عبر برنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور، بالتطور الملحوظ في أداء بعض المنتخبات العربية على المستوى التكتيكي.

وفي حديثه عن بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، وضع بدرة منتخب المغرب على رأس قائمة المرشحين للتتويج باللقب نظرًا لتنوع جودة اللاعبين وتجانس المجموعة، معتبرًا أيضًا أن منتخب مصر قادر على المنافسة بقوة، إلى جانب منتخب تونس الذي يمتلك عدة عناصر قادرة على صناعة الفارق.

ودعا خالد بدرة إلى ضرورة دعم حسام حسن في تجربته الحالية مع المنتخب المصري، مشيدًا بالتطور الواضح الذي طرأ على فكره التدريبي.

وتحدث بدرة عن أبرز المهاجمين الذين واجههم خلال مسيرته الاحترافية، مؤكدًا أن الكاميروني صامويل إيتو كان أصعب مهاجم لعب ضده لما يمتلكه من قوة وسرعة وقدرة على الحسم.

كما أشاد بالمهاجم المصري حسام حسن واصفًا إياه بـ"القناص الكبير"، فيما اعتبر زياد الجزيري أفضل مهاجم في تاريخ الكرة التونسية من وجهة نظره، بفضل إمكانياته الفنية والبدنية وتأثيره في المباريات الكبيرة.

كأس العرب منتخب مصر أخبار الرياضة حلمى طولان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

دور البرد -ارشيفية

الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

حالة الطقس

الحرارة تهبط لـ12 درجة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس غدًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

المتهمين

بعد انتهاء البوم الدراسي .. القبض على 4 طلاب تعدوا على مدرس بالضرب

الايجار القديم

موعد انتهاء حصر شقق الإيجار القديم.. تفاصيل رسمية

صورة من اللقاء

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام الأردن في بطولة كأس العرب

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تطلق 13 قافلة رحمة ومواساة خلال شهر ديسمبر الجاري

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعاً عن الحرية الإنسانية

لشيخ خالد الجندي

كيف تكون عبدًا لله وفي نفس الوقت حرً؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح

بالصور

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد