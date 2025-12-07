مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية في دولة الكويت، اليوم، مرسوماً أميرياً يقضي بسحب الجنسية من الداعية والإعلامي طارق السويدان.

شمل القرار ايضا عددا من أفراد أسرة السويدن ممن اكتسبوا الجنسية بالتبعية، وذلك في خطوة تُعد من أبرز الإجراءات القانونية التي تشهدها البلاد خلال العام الجاري.

قرار رسمي يدخل حيّز التنفيذ

وبمجرد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، يصبح القرار نافذاً قانونياً، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الكويت بشأن تنظيم الجنسية وسحبها.

وبحسب مصادر قانونية، فإن نشر القرار يشير إلى انتهاء مراحل المراجعة والتدقيق لدى الجهات المختصة، ما يعني أن المرسوم اتخذ مساره القانوني الكامل قبل اعتماده النهائي.

خلفيات القرار وأسبابه المحتملة

ورغم عدم إعلان تفاصيل الأسباب التي استند إليها المرسوم، فإن سحب الجنسية في الكويت عادة ما يرتبط بمخالفات قانونية أو اعتبارات تتعلق بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح الوطنية. وتشير تقديرات مراقبين إلى أن القرار يأتي ضمن سياق أوسع من إجراءات الدولة في ضبط ملفات الجنسية ومراجعة حالات مماثلة خلال الفترة الماضية.

تأثيرات تطال المستفيدين بالتبعية

ويتضمن المرسوم كذلك سحب الجنسية ممن حصلوا عليها بالتبعية مع السويدان، وهو إجراء منصوص عليه في قانون الجنسية الكويتي، حيث تُسقط الجنسية تلقائياً عن كل من اكتسبها من الشخص الرئيسي، ما لم تكن هناك حالات استثناء أو تسويات قانونية لاحقة.

