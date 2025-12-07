قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

طارق السويدان
طارق السويدان
الخارجي

نشرت الجريدة الرسمية في دولة الكويت، اليوم، مرسوماً أميرياً يقضي بسحب الجنسية من الداعية والإعلامي طارق السويدان.

شمل القرار ايضا عددا من أفراد أسرة السويدن  ممن اكتسبوا الجنسية بالتبعية، وذلك في خطوة تُعد من أبرز الإجراءات القانونية التي تشهدها البلاد خلال العام الجاري.

قرار رسمي يدخل حيّز التنفيذ

وبمجرد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، يصبح القرار نافذاً قانونياً، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الكويت بشأن تنظيم الجنسية وسحبها.

 وبحسب مصادر قانونية، فإن نشر القرار يشير إلى انتهاء مراحل المراجعة والتدقيق لدى الجهات المختصة، ما يعني أن المرسوم اتخذ مساره القانوني الكامل قبل اعتماده النهائي.

خلفيات القرار وأسبابه المحتملة

ورغم عدم إعلان تفاصيل الأسباب التي استند إليها المرسوم، فإن سحب الجنسية في الكويت عادة ما يرتبط بمخالفات قانونية أو اعتبارات تتعلق بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح الوطنية. وتشير تقديرات مراقبين إلى أن القرار يأتي ضمن سياق أوسع من إجراءات الدولة في ضبط ملفات الجنسية ومراجعة حالات مماثلة خلال الفترة الماضية.

تأثيرات تطال المستفيدين بالتبعية

ويتضمن المرسوم كذلك سحب الجنسية ممن حصلوا عليها بالتبعية مع السويدان، وهو إجراء منصوص عليه في قانون الجنسية الكويتي، حيث تُسقط الجنسية تلقائياً عن كل من اكتسبها من الشخص الرئيسي، ما لم تكن هناك حالات استثناء أو تسويات قانونية لاحقة.
 

