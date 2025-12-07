قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التموين: التوسع في استخدام التكنولوجيا بالصوامع لرفع كفاءة تخزين الحبوب
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لحديقتي الحيوان والأورمان
من يربح معركة ليفربول الداخلية.. محمد صلاح أم آرني سلوت؟
وزير الإنتاج الحربي يعرض على رئيس الوزراء الشركات الرابحة وأبرز الإنجازات
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالجيزة
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها شبرا الحر
وزير الري يلقي كلمة مصر في الاجتماع الـ 33 لوزراء مياه حوض النيل
عمرو الليثي: السعادة في التسامح والرضا بما قسمه الله لك

عمرو الليثي
عمرو الليثي
أحمد إبراهيم

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة برنامج “أبواب الخير” عبر إذاعة راديو مصر: «السعادة مش محتاجة معجزات كبيرة، ولا صدف بتتحصل فجأة، ولا قوى خارقة مش عارفين جاية منين. السعادة مش سر غامض، مش عارفين نحلّه ولا صندوق مقفول مش لاقيين مفتاحه.

وأضاف عمرو الليثي: «السعادة محتاجة حاجة بسيطة جدًا، حاجة مفيهاش أي مجهود أو تفكير أو قلق أو حيرة أو انتظار طويل. عارفين السعادة محتاجة إيه؟ محتاجة قلب بيعرف يسامح، ووجه بيعرف يبتسم. محتاجة قناعة بالرزق والرضا بما قسمه الله، والثقة في أن الله في إيده وحده مقاليد كل الأمور».

وتابع عمرو الليثي: «قد إيه ممكن نبقى سعداء من غير ما نلعن حظنا ونندب ظروفنا ونضخم مشاكلنا! قد إيه ممكن نبقى أهدى لو رضينا، نبقى أفضل لو سلمنا أمرنا لله، نبقى أرقى لو بطلنا شكوى ولوم».

وأشار عمرو الليثي: «لو عندك هموم وعاوز تحكي عنها، أوعى تقولها للناس، قولها لرب الناس. صدقني الحل عنده وحده، وهينصرك، ويسعدك، ويرضيك، ويراضيك، ويملأ قلبك ومشاعرك وروحك بالسعادة والمحبة والخير». 

وعلي جانب آخر أشار عمرو الليثي، أن  الكلمة قد تكون أعظم خير في الدنيا إذا استخدمناها بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب. لذلك، قولوا لبعضكم كلامًا حلوًا يخرج من القلب ليلمس القلب؛ فلا أحد يعرف ما يمكن أن يفعله سهم كلمتك الطيبة. قد تشفي روحًا، أو تداوي حزنًا، أو تطبطب على جرح. صدقوني، الكلمة الحلوة تمر في القلب وتسد أي طاقة حزن بداخله.

وأضاف عمرو الليثي: أن الكلمة الحلوة يمكن أن تسعد أرواحًا، وتداوي جراحًا، وتنير قلوبًا، وتذيب كل الخلافات، وتقرب المسافات، وتجعلنا ننسى كل ما مضى، مهما كان مليئًا بالأحزان أو المفاجآت.

ويساهم برنامج ابواب الخير في تقديم الدعم المادي لإجراء عمليات العيون وعمليات التجميل وزرع العدسات وحقن شبكية وجسم زجاجي وتركيب عين صناعية.

وأيضًا تسديد ديون الغارمات وتركيب سماعات الأذن والمشروعات الصغيرة وتحمل تكاليف زواج الأيتام واستئصال أورام وجراحات مخ وأعصاب وجراحات العمود الفقري وقلب مفتوح ودعامات.

يُذاع البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 3 إلى 4 عصرًا ويوم الاثنين من الساعة 12 إلى الواحدة ظهرًا.

