16 طنا مجهولة.. الداخلية تداهم 5 مصانع لتعبئة زيت طعام مغشوش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية وخاصة السلع الغذائية المغشوشة والمقلدة وتتبع مصادر إنتاجها وأماكن تداولها بالأسواق والتى لها أثر بالغ الضرر على الصحة العامة للمواطنين والإقتصاد القومى .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام القائمين على (عدد 5 مصانع "غير مرخصة وتفتقد الإشتراطات والمعايير الصحية الواجب توافرها") بتعبئة زيوت الطعام مجهولة المصدر بنطاق محافظات "الشرقية – الغربية – القليوبية" وتحمل بيانات مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسلجة تمهيداً لطرحها بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف تلك المصانع وأسفرت عن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (16 طن زيت طعام داخل تنكات "بدون مستندات دالة على مصدرها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





