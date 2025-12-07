القبض على فتاة تمارس الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى الفتيات لقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى الفتيات) بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتف محمول " بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





