المشاط: التغطية الصحية الشاملة حق لكل مواطن واستثمار أساسي في رأس المال البشري
تخيلوا لو الأهلي.. شوبير يطالب بعدم مشاركة لاعبي بيراميدز مع المنتخب
وزير التموين: التوسع في استخدام التكنولوجيا بالصوامع لرفع كفاءة تخزين الحبوب
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لحديقتي الحيوان والأورمان
من يربح معركة ليفربول الداخلية.. محمد صلاح أم آرني سلوت؟
وزير الإنتاج الحربي يعرض على رئيس الوزراء الشركات الرابحة وأبرز الإنجازات
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالجيزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

قداس احتفالي وترقية كهنوتية في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ببرايتون

ميرنا رزق

شارك صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أباکير أسقف الدول الاسكندنافية، وصاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أنطوني مطران أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا، في صلاة القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل ببرايتون بإنجلترا، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة الموقرين من مختلف الكنائس.

صلاة القداس الإلهي 

وخلال صلوات القداس الإلهي قام صاحبا النيافة الأنبا أنطوني والأنبا أباکير بترقية القس سنودة نوار إلى رتبة القمصية، كما تمت سيامة د. رفعت شماسًا برتبة دياكون، في أجواء سادتها النعمة والبركة والبهجة.

وقدّم نيافة الأنبا أباکير التهنئة للأب المطران نيافة الأنبا أنطوني للترقية إلى المطرانية الجليلة، معبرًا عن محبته العميقة التي تجمع الحبرين الجليلين، ومشيدًا بالنهضة الروحية التي تجوب إيبارشيته المباركة.

وعقب القداس الإلهي قدّم أبونا موسى رشدي وكورال الكنيسة باقة من أروع الترانيم الروحية في احتفالية روحانية جليلة.

الأنبا أباکير الأنبا أباکير أسقف الدول الاسكندنافية الأنبا أنطوني الأنبا أنطوني مطران أيرلندا واسكتلندا القداس الإلهي الكهنة

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

السباح يوسف محمد

طالبت الرئيس بالتدخل.. والدة السبّاح يوسف تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته |فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

