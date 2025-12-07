قداس احتفالي وترقية كهنوتية في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ببرايتون

شارك صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أباکير أسقف الدول الاسكندنافية، وصاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أنطوني مطران أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا، في صلاة القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل ببرايتون بإنجلترا، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة الموقرين من مختلف الكنائس.

صلاة القداس الإلهي

وخلال صلوات القداس الإلهي قام صاحبا النيافة الأنبا أنطوني والأنبا أباکير بترقية القس سنودة نوار إلى رتبة القمصية، كما تمت سيامة د. رفعت شماسًا برتبة دياكون، في أجواء سادتها النعمة والبركة والبهجة.

وقدّم نيافة الأنبا أباکير التهنئة للأب المطران نيافة الأنبا أنطوني للترقية إلى المطرانية الجليلة، معبرًا عن محبته العميقة التي تجمع الحبرين الجليلين، ومشيدًا بالنهضة الروحية التي تجوب إيبارشيته المباركة.

وعقب القداس الإلهي قدّم أبونا موسى رشدي وكورال الكنيسة باقة من أروع الترانيم الروحية في احتفالية روحانية جليلة.

