إصابة 7 عمال في سقوط صبّة خرسانية ببنها.. وتحرك عاجل من العمل

وجّه وزير العمل، محمد جبران، مديريةَ عمل القليوبية بمتابعة حالات 7 عمال بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعد إصابتهم إثر سقوط صبّة خرسانية من الطابق الثالث داخل مبنى تحت الإنشاء، ما استدعى نقلهم فوراً إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأكد الوزير جبران سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرف التعويض المستحق للعمال المصابين، إلى جانب توجيه مكتب السلامة والصحة المهنية بالمديرية لإعداد تقرير عاجل حول ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات. وقد تواجد مدير المديرية منذ الصباح للاطمئنان على الحالة الصحية للعمال المصابين، ونقل لهم تمنيات الوزير محمد جبران بالشفاء العاجل.