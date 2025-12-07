بعد حوادث الاعتداء على الطلاب| مبادرة توعوية بالمدارس بعنوان "جسمي ملكي"

أطلقت مديرية التربية والتعليم بسوهاج مبادرة توعوية في المدارس بعنوان جسمي ملكي لا تلمسه لطلاب و طالبات المراحل التعليمية الثلاثة على مستوى على مستوى جميع الإدارات خلال العام الدراسي 2025/2026

اهداف المبادرة



وقالت مديرية التربية والتعليم بسوهاج ان اهداف هذه المبادرة تتمثل في :

تعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية بين الأطفال وذويهم بالمؤسسات التعليمية وصناعة التغيير المجتمعي بهدف مناهضة العنف .



دعم حقوق الطفل كافة وخاصة حق الأطفال في المشاركة والتعبير عن آرائهم في مختلف القضايا المتعلقة باحتياجاتهم.



تمكين الطفل المصري من استثمار قدراته في تنمية مهارات الريادة والقيادة والابتكار" .



توعية أولياء الأمور بالاحتياجات الأساسية للطفل والعمل على اشباع رغباته واكتشاف وتنمية مواهبه وقدراته.



ابراز دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين في التصدي لممارسات العنف الاطفال وتغيير سلوكياتهم التي تؤثر سنيا في بناء الشخصية المصرية المتوازنة .



الخطوات التنفيذية

يقوم توجيه التربية الاجتماعية بالإدارة بتعميم المبادرة على جميع مدارس مرحلة التعليم الأساسي الابتدائي - الإعدادي وتوضيح آليات التنفيذ والموضوعات والأنشطة التي تتناولها وفق ما ورد بالنشرة التوجيهية الصادرة من الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية في هذا الشأن .



يقوم توجيه التربية الاجتماعية بكل إدارة تعليمية بتقييم أعمال وأنشطة المبادرة الواردة إليها من مدارس مرحلة التعليم الأساسي وإرسال الأعمال الفائزة بالمركز الأول بكل من ( التعليم الابتدائي - التعليم الإعدادي ) على ( فلاشة أو DVD ) وتصعيدها للمشاركة في التصفيات على مستوى المديرية .



يقوم توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية بتقديم أعمال وأنشطة المبادرة الواردة من الإدارات التعليمية وارسال الأعمال الفائزة بالمركز الأول بكل من ( التعليم الابتدائي - التعليم الاعدادي ) على فلاشة أو DVD ) وتصعيدها المشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية .



يتم تكريم فريق العمل المشارك في تنفيذ أنشطة المبادرة الفائز بالمركز الأول على مستوى الإدارة من الموارد المالية المحلية المتاحة ( مدرسة - إدارة ) وفق الإمكانيات المتاحة وبعد موافقة مدير الإدارة .



معايير تنفيذ المبادرة

لقاءات توعوية / تنفيذ ورش عمل / معسكرات / أنشطة متنوعة للطلاب والطالبات والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين وأولياء الأمور المناهضة الظاهرة التحرش بالألفاظ والأفعال والأمس والتحرش الالكتروني والاعتداء والتنمر على الطلاب وخطورة التحرش والاعتداء الجنسي والتنمر على بناء الشخصية المتوازنة

عمل دعاية ومطويات واعلانات وتنقية النشطة الثقافية وفنية ومسرحية واجتماعية لمناهضة ظاهرة التحرش بالألفاظ والأفعال واللمس والتحرش الالكتروني والاعتداء والتنمر على الطلاب وخطورة التحرش والاعتداء الجنسي والتنمر على بناء الشخصية المتوازنة