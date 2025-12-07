زيلينسكي يبحث عن ضمانات لحماية الأراضي الأوكرانية ومنع الاعتراف بسيطرة روسيا

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" في كييف، غيث مناف، إنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما زال يبحث عن ضمانات تتعلق بحقوق الأرض الأوكرانية وعدم تسليم أي جزء منها إلى الجانب الروسي أو الاعتراف بها كأراضٍ روسية جرى الاستيلاء عليها أو الاستفتاء عليها كما يقال من قبل موسكو.



وأشار إلى أنّ الجيش الأوكراني مصرّ على استمرارية القتال، فيما يسعى زيلينسكي إلى موقف ثابت لحماية الأراضي الأوكرانية وحماية السلطة الحكومية في الداخل.



وأضاف في تصريحات مع الإعلامي محمد عبيد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ زيلينسكي أعلن أنه سيتوجّه يوم الاثنين إلى المملكة المتحدة، حيث سيلتقي برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وكذلك بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة أهم المستجدات على الساحة.

وأوضح أنّ رئيس المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، والوفد المرافق له كانوا في ميامي، وأجروا مباحثات جدية مع الوفد الأمريكي ومبعوثي دونالد ترامب، ومنهم ويتكوّف. ووفق ما أوردته صحيفة "أكسيوس نيوز"، فقد شهدت المكالمة الهاتفية للرئيس الأوكراني مشاحنات بينه وبين ويتكوّف حول مصير الأراضي الأوكرانية.

وأشار مناف إلى أنّ الرئيس الأوكراني يبحث حالياً عن ضمانات أمنية تتعلق بدعم السلاح والقوات الأوكرانية لحفظ سيادة البلاد وتمكينها من الدفاع عن نفسها في حال أرادت روسيا غزوها مجدداً.



