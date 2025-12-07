قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحة الشيوخ تناقش مقترح بمراجعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
الأفضل دائمًا.. أحمد شوبير يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

زيلينسكي يبحث عن ضمانات لحماية الأراضي الأوكرانية ومنع الاعتراف بسيطرة روسيا

إسراء صبري

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" في كييف، غيث مناف، إنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما زال يبحث عن ضمانات تتعلق بحقوق الأرض الأوكرانية وعدم تسليم أي جزء منها إلى الجانب الروسي أو الاعتراف بها كأراضٍ روسية جرى الاستيلاء عليها أو الاستفتاء عليها كما يقال من قبل موسكو.
 

وأشار إلى أنّ الجيش الأوكراني مصرّ على استمرارية القتال، فيما يسعى زيلينسكي إلى موقف ثابت لحماية الأراضي الأوكرانية وحماية السلطة الحكومية في الداخل.


وأضاف في تصريحات مع الإعلامي محمد عبيد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ زيلينسكي أعلن أنه سيتوجّه يوم الاثنين إلى المملكة المتحدة، حيث سيلتقي برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وكذلك بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة أهم المستجدات على الساحة.

وأوضح أنّ رئيس المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، والوفد المرافق له كانوا في ميامي، وأجروا مباحثات جدية مع الوفد الأمريكي ومبعوثي دونالد ترامب، ومنهم ويتكوّف. ووفق ما أوردته صحيفة "أكسيوس نيوز"، فقد شهدت المكالمة الهاتفية للرئيس الأوكراني مشاحنات بينه وبين ويتكوّف حول مصير الأراضي الأوكرانية.

وأشار مناف إلى أنّ الرئيس الأوكراني يبحث حالياً عن ضمانات أمنية تتعلق بدعم السلاح والقوات الأوكرانية لحفظ سيادة البلاد وتمكينها من الدفاع عن نفسها في حال أرادت روسيا غزوها مجدداً.


 

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

كأس العرب بقطر 2025

بالأرقام.. غزارة تهديفية فى الجولة الثانية بـ كأس العرب 2025

منتخب المغرب

المغرب تواجه الإكوادور وديًا في مارس استعدادا لكأس العالم 2026

منتخب مصر للمحليين

الجولة الأخيرة.. كيف يتم حسم التأهل عند تساوي النقاط في كأس العرب 2025؟

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

