احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة.. التضامن تنظم معرضا للحرف اليدوية والتراثية

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع بنك أبوظبي الإسلامي، معرضًا مميزًا للحرف اليدوية والتراثية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيدًا على التعاون بين الجانبين.

وشهد افتتاح المعرض حضور عدد من قيادات بنك أبوظبي الإسلامي، ومسؤولي قطاع المعارض بوزارة التضامن الاجتماعي.

جاء المعرض بطابع فريد، حيث شارك فيه عارضون من الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، مقدّمين مجموعة واسعة من المنتجات التراثية والحرف الأصيلة التي نالت إعجاب الحضور لما تتميز به من جودة عالية وأصالة وابتكار في التصميم.

ولفتت الأعمال المعروضة الأنظار بدقة التصنيع، والاهتمام بالتفاصيل، وهو ما عكس مهارات استثنائية وقدرات إبداعية لدى المشاركين.

ضمّ المعرض، الذي نظمته الإدارة العامة للتسويق والمعارض بالإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، باقة متنوعة من المنتجات، شملت الإكسسوارات المطعّمة، وأعمال المكرميات بأشكالها وألوانها المختلفة كديكورات منزلية، إضافة إلى الشموع والمباخر، والأعمال الزجاجية ذات الألوان المبهرة والتصميمات الفريدة، الجلود، فضلًا عن مشغولات النحاس التي برزت بتشطيبات دقيقة وحرفية أبرزت تميز صانعيها.

وأكد الزوار أن المعروضات تميزت بالتقنية والجودة المتقنة، وهى تؤكد على قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الإبداع والإتقان والابتكار .

ويأتي تنظيم هذا المعرض ليؤكد حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير منصات حقيقية لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.