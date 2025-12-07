قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تكشف ألغاز موت السباح يوسف وفساد مسئولين واستدعاء رئيس الاتحاد
إيرادات الأفلام.. فرحة أحمد السعدني وتراجع عمرو يوسف
رئيس الوزراء اللبناني: لسنا في حالة سلام مع إسرائيل
نفق يربط بينهما.. تفاصيل تطوير حديقتي الحيوان والأورمان
ملكية ناد ودور سفير سياحي.. تفاصيل العرض السعودي التاريخي لخطف محمد صلاح
ميرز: سبب عدم زيارة نتنياهو لألمانيا هو مذكرة توقيف المحكمة الجنائية
صحة الشيوخ تناقش مقترح بمراجعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
الأفضل دائمًا.. أحمد شوبير يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة.. التضامن تنظم معرضا للحرف اليدوية والتراثية

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع بنك أبوظبي الإسلامي، معرضًا مميزًا للحرف اليدوية والتراثية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيدًا على التعاون بين الجانبين.

وشهد افتتاح المعرض حضور عدد من قيادات بنك أبوظبي الإسلامي، ومسؤولي قطاع المعارض بوزارة التضامن الاجتماعي.

جاء المعرض بطابع فريد، حيث شارك فيه عارضون من الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، مقدّمين مجموعة واسعة من المنتجات التراثية والحرف الأصيلة التي نالت إعجاب الحضور لما تتميز به من جودة عالية وأصالة وابتكار في التصميم. 

ولفتت الأعمال المعروضة الأنظار بدقة التصنيع، والاهتمام بالتفاصيل، وهو ما عكس مهارات استثنائية وقدرات إبداعية  لدى المشاركين.

ضمّ المعرض، الذي نظمته الإدارة العامة للتسويق والمعارض بالإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، باقة متنوعة من المنتجات، شملت الإكسسوارات المطعّمة، وأعمال المكرميات بأشكالها وألوانها المختلفة كديكورات منزلية، إضافة إلى الشموع والمباخر، والأعمال الزجاجية ذات الألوان المبهرة والتصميمات الفريدة، الجلود، فضلًا عن مشغولات النحاس التي برزت بتشطيبات دقيقة وحرفية  أبرزت تميز صانعيها.

وأكد الزوار أن المعروضات تميزت بالتقنية  والجودة المتقنة، وهى تؤكد على قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الإبداع والإتقان والابتكار .

ويأتي تنظيم هذا المعرض ليؤكد حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير منصات حقيقية لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي يبحث عن ضمانات لحماية الأراضي الأوكرانية ومنع الاعتراف بسيطرة روسيا

صورة أرشيفية

هيمنة عسكرية لموسكو ..الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية

صورة أرشيفية

إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لتصعيد محتمل على الحدود الشمالية مع لبنان

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

