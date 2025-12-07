قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
كارثة تضرب مكتبة الآثار المصرية بمتحف اللوفر.. تلف 400 كتاب ووثيقة أثرية
اقتصاد

غرفة الجيزة توقّع مذكرة مع منصة لتعظيم استفادة المصنعين والمصدرين من أدوات العصر

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
ولاء عبد الكريم

في خطوة رائدة لتعظيم استفادة المصدرين والمصنعين من الأدوات الرقمية الحديثة، تُعد الغرفة التجارية بالجيزة إحدى أولى الغرف التجارية المصرية التي توقع مذكرة تفاهم مع منصة EXBY – Exports by AI، وذلك لدعم أعضائها من التجار والصناع ومقدمي الخدمات في الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة وكفاءة أكبر.

وجرت مراسم توقيع المذكرة بمقر الغرفة، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي منصة EXBY ويأتي هذا التوقيع في إطار جهود الغرفة لدعم مجتمع الأعمال ورفع كفاءة الأداء التصديري لمنتسبيها من التجار والصناع ومقدمي الخدمات، حيث شهد مراسم التوقيع من جانب منصة EXBY ،  أحمد عتلم ، المؤسّس ورئيس مجلس الإدارة ومهندس محمد نصرت  رئيس مجلس الإدارة

ومن جانب الغرفة التجارية بالجيزة،أحمد جابر ، عضو مجلس إدارة الغرفة  ،الدكتور أسامة حجازي  مدير الشؤون القانونية بالغرفة ، المستشار محمد عبد المنعم ، المستشار القانوني للغرفة.

تعزيز تنافسية الصادرات المصرية

وأشار المهندس أسامة الشاهد إلى أن منصة EXBY تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية من خلال توفير أدوات رقمية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، مما يمكّن المصنعين والمصدرين من عرض منتجاتهم بشكل احترافي، الوصول إلى مشترين جدد، واتخاذ قرارات تسويقية واستراتيجية دقيقة.

وأضاف الشاهد أن توقيع هذه المذكرة يوفر للمصدرين والمصنعين المنتسبين للغرفة فرصًا كبيرة لتعظيم استفادتهم من خدمات المنصة، مثل تحسين الصور الرقمية للمنتجات، إنتاج فيديوهات ترويجية، وترجمة ذكية متعددة اللغات للوصول إلى الأسواق المختلفة، إضافة إلى الاطلاع على بيانات سوقية معمقة عن الأسواق الإفريقية والدول الحبيسة، مما يساهم في زيادة حجم الصادرات وتوسيع قاعدة العملاء دوليًا.

ولفت الشاهد إلى أن منصة EXBY تعتمد على تحليلات متقدمة للبيانات من خلال منهجيتين متخصصتين، EXBY M1 وEXBY M2، تهدفان إلى تعزيز ودعم الميزان التجاري المصري وتحسين دقة الأرقام التصديرية، من خلال مقارنة وتحليل البيانات بين مصر وشركائها التجاريين وتقليل أي فروقات بين ما تسجله الدول من واردات من مصر وما تسجله مصر من صادرات إليها. وتتيح هذه التحليلات للمصدرين اتخاذ قرارات تصديرية استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، مما يزيد من كفاءة العمليات التجارية ويوسع فرص دخول الأسواق الجديدة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيستفيد منتسبو الغرفة التجارية بالجيزة من حزمة واسعة من الخدمات التي توفرها منصة EXBY بامتيازات خاصة، تشمل الحصول على خصم يصل إلى 20% على خدمات المنصة لمدة ستة أشهر، والاستفادة من الأدوات الرقمية المتقدمة لتحسين جودة المحتوى التسويقي للمنتجات، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل التي تنظمها المنصة في مجالات الترويج الرقمي وتحليل البيانات ودعم النفاذ إلى الأسواق الدولية، كما ستتولى الغرفة تيسير إتاحة هذه الخدمات للأعضاء وتعزيز وعيهم بأهمية التحول الرقمي ورفع قدراتهم التصديرية.

وتؤكد الغرفة التجارية بالجيزة أن هذا التعاون يأتي في سياق جهودها المستمرة لدعم مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار والتصدير، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

غرفة الجيزة الذكاء الاصطناعي الصادرات المصدرين التجار

