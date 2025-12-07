نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفدًا من وحدة "المدارس المصرية اليابانية"

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفدًا من الخبراء اليابانيين المتخصصين بوحدة المدارس المصرية اليابانية، فى زيارة هى الأولى من نوعها للمحافظة التي تستمر لمدة أسبوع، بحضور أماني صفوت مدير إدارة المدرسة.

تأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم المصرية واليابانية و هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في تطبيق النموذج الياباني المتميز في التعليم.

وأوضحت نائب المحافظ أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتقييم وتطوير كافة عناصر العملية التعليمية، وبحث خطة التوسع في إنشاء فروع للمدرسة بالمراكز بالتزامن مع أعمال الإنشاءات الجارية بفرع مركز الداخلة؛ وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.