"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
وزير خارجية قطر: علاقتنا بحماس بدأت بطلب أمريكي وكل المساعدات إلى غزة بتنسيق مع إسرائيل
نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة
أحمد سعد: مررت بأوقات بدون أموال وطُردت صغيرًا.. وقررت الحفاظ على حلمي
الحكومة: تفعيل آليات التصدي للشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة
محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفدًا من وحدة "المدارس المصرية اليابانية"

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفدًا من الخبراء اليابانيين المتخصصين بوحدة المدارس المصرية اليابانية، فى زيارة هى الأولى من نوعها للمحافظة التي تستمر لمدة أسبوع، بحضور أماني صفوت مدير إدارة المدرسة.

تأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم المصرية واليابانية و هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في تطبيق النموذج الياباني المتميز في التعليم.

وأوضحت نائب المحافظ أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة لتقييم وتطوير كافة عناصر العملية التعليمية، وبحث خطة التوسع في إنشاء فروع للمدرسة بالمراكز بالتزامن مع أعمال الإنشاءات الجارية بفرع مركز الداخلة؛ وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد نائب محافظ الوادي الجديد

