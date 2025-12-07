قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حركة تغييرات موسعة بقرى مركز الداخلة في محافظ الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قرارًا إداريًا يتضمن إجراء حركة تغييرات واسعة داخل عدد من المناصب القيادية بقرى مركز الداخلة، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تحت إشراف الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة.

تعديلات في مناصب رؤساء القرى

شملت الحركة تكليف عدد من رؤساء القرى بمهام جديدة تتناسب مع خبراتهم، حيث تم:

تكليف محمد أحمد محمود، رئيس قرية الراشدة، للعمل نائبًا ثانيًا لرئيس المركز.

تكليف محمود عبد الكريم، رئيس قرية المعصرة، للعمل مساعدًا لرئيس المركز.

تعيين محاسن محمد رئيسًا لقرية غرب الموهوب.

وتقرر:

تكليف محمد سفينة إسماعيل، رئيس قرية الشيخ والي، للعمل رئيسًا لقرية الجديدة.

تكليف محمود عبد الرحمن جبالي، رئيس قرية الهنداو، للعمل رئيسًا لقرية الراشدة.

تكليف إمام محمود إمام، سكرتير قرية الموهوب، للعمل رئيسًا للقرية.

تكليف حسن إبراهيم حسن، رئيس قرية الموشية، للعمل رئيسًا لقرية المعصرة.

تكليفات جديدة ضمن الهيكل الإداري

وفي إطار دعم المنظومة الخدمية، شمل القرار:

تكليف محمد عبد الله علي، رئيس قرية بدخلو، للعمل رئيسًا لقرية الهنداو.

تكليف سيد فاروق سفينة رئيسًا لقرية الصحوة.

تكليف سامية محمد حنفي رئيسًا لقرية الشيخ والي.

تكليف محمد صابر عشماوي رئيسًا لقرية الموشية.

تعيين هاشم أحمد حسن، رئيس قرية القلمون، للعمل رئيسًا لقرية بدخلو.

تكليف عبد الرسول سعد مهدي، سكرتير قرية أسمنت، للعمل رئيسًا لقرية القلمون.

أهداف الحركة الجديدة

وأكد اللواء محمد الزملوط أن هذه التغييرات تستهدف تعزيز منظومة العمل المحلي وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ خطط التنمية داخل قرى مركز الداخلة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور ياسر محمود أن الحركة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب الهيكل الإداري بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وتحسين جودة الخدمات اليومية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييمًا دقيقًا لأداء القيادات الجديدة داخل القرى لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

