السعودية تنفذ حكم القصاص بأحد الجناة لثبوت قتله لشخص بإطلاق النار

نفذت السلطات السعودية حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة تبوك بعد ثبوت قتله لشخص عن طريق إطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما.

القبض على الجاني و التحقيق معه

و تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وهو سعودي الجنسية، وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

و أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن هذا الحكم لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.





وبعد إحالته إلى المحكمة المختصة، صدر حكم قضائي بثبوت الجريمة وقتله قصاصا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم.





وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا اليوم الأحد في منطقة تبوك.



