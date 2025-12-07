وسائل إعلام سورية: انفجار عبوة ناسفة بالقرب من فندق فورسيزونز دمشق

كشفت وسائل إعلام سورية، انفجار عبوة ناسفة بالقرب من فندق فورسيزونز في دمشق، دون توضيح حجم الخسائر الناجمة عن الانفجار.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في منتدى الدوحة بقطر، إن سياسة إسرائيل تُثير القلق بشأن استقرار سوريا، إسرائيل تحتل أجزاءً من سوريا، ولا يمكننا التوصل إلى اتفاق سلام معها".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن تقسيم السلطة على الطوائف والأعراق خطأ كبير، مضيفا أن الطوائف كلها تشارك في الحكومة دون محاصصة.

الانتخابات الرئاسية في سوريا

وقال أحمد الشرع خلال كلمته بمنتدى الدوحة، إن الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجري بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري.

وأوضح الرئيس السوري أن الانتخابات تناسبت مع المرحلة الانتقالية، ويجب أن تكون كل الطوائف ممثلة في السلطة دون محاصصة، تعزيز دور القانون هو السبيل لضمان حقوق جميع السوريين.