أخبار العالم

سوريا تحذر: سياسة إسرائيل تهدد استقرار البلاد.. ونرفض أي اتفاق سلام معها

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري
فرناس حفظي

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في منتدى الدوحة بقطر، سياسة إسرائيل تُثير القلق بشأن استقرار سوريا، إسرائيل تحتل أجزاءً من سوريا، ولا يمكننا التوصل إلى اتفاق سلام معها".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت أن تقسيم السلطة على الطوائف والأعراق خطأ كبير، مضيفا أن الطوائف كلها تشارك في الحكومة دون محاصصة.

الانتخابات الرئاسية في سوريا


وقال أحمد الشرع خلال كلمته بمنتدى الدوحة، إن الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجري بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري.

وأوضح الرئيس السوري أن الانتخابات تناسبت مع المرحلة الانتقالية، ويجب أن تكون كل الطوائف ممثلة في السلطة دون محاصصة، تعزيز دور القانون هو السبيل لضمان حقوق جميع السوريين.

ترامب يدعم رفع العقوبات عن سوريا


وأشار الشرع إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعم مسار رفع العقوبات عن سوريا، ولا يجب ربط بناء الدولة بالأشخاص بل بالمؤسسات.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني منتدى الدوحة سياسة إسرائيل سوريا

