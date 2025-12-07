الزناتي يعرض خطة تدريب المعلمين المصريين على أدوات الذكاء الاصطناعي

قدّم خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ورقة عمل للمجلس التنفيذي لمنظمة الدولية للتربية، وهي أكبر منظمة عالمية لنقابات المعلمين، خلال اجتماعاته المنعقدة حاليا في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتضمنت الورقة خطة نقابة المعلمين المصرية خلال المرحلة المقبلة لتدريب أعضائها على أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتشمل إطلاق منصة متكاملة عن أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملية التعليمية، يجري العمل على تجهيزها حاليا، لتقديم برامج تدريبية للمعلمين في مصر وإتاحتها لجميع المعلمين في الدول العربية الأعضاء باتحاد المعلمين العرب، الذي تتشرف مصر برئاسته.

وتتضمن المنصة منح دبلومة مجانية حول أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، بالتعاون مع إحدى الجهات التدريبية المعتمدة.

وأوضح الزناتي، أن المنصة الجديدة تستهدف تدريب 30 ألف معلم سنويا على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، كما ستكون مزوّدة بـ مساعد ذكي يتحدث جميع اللهجات العربية لضمان استفادة كل معلم عربي منها.

من جانبه، أشار ياسر عرفات، الأمين العام لنقابة المعلمين، إلى أن ورقة العمل تضمنت أيضا عرض جهود النقابة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والتي شملت ميكنة منظومة المعاشات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية بجميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى ميكنة منظومة الاشتراكات والربط المركزي بين النقابة العامة واللجان الفرعية في مختلف المحافظات.

وأوضح عرفات أن النقابة قامت كذلك بتصميم قاعدة بيانات مركزية مؤمّنة بالكامل من جانب إحدى أكبر الشركات المتخصصة، إلى جانب ميكنة منظومة تحصيل الاشتراكات وربطها إلكترونيا بجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بما يدعم إجراءات الحوكمة المالية والرقابية داخل النقابة.