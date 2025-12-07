نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إننا أمام مرحلة نؤمن فيها أن هناك فرصة للسلام ونريد استغلالها ومناقشة ذلك مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب لاحقا هذا الشهر.



وأضاف نتنياهو - في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم: أننا على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق بشأن غزة ويتبقي جثمان لمحتجز إسرائيلي ، وبعد أن نستعيدها سننتقل إلى المرحلة الثانية التي وصفها بالأكثر صعوبة.. واعتبر أن المرحلة الأولى تحققت بفضل العمل العسكري والضغط الذي مارسه الرئيس ترامب .

وأشار إلى أنه ناقش مع المستشار الألماني كيفية إنهاء حكم حماس في قطاع غزة وقال "إن هذا أمر مركزي لضمان مستقبل إسرائيل وقطاع غزة".