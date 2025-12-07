انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا

ينطلق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين في عالم متغير: نحو مزيد من الابتكار والتنمية، غدا وينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، بمشاركة عدد من المسئولين من الجانبين المصري والصيني، وكذلك نخبة من المفكرين والخبراء ورجال الأعمال والمعنيين، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.

يأتي تنظيم المنتدى كمنصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، تسهم في استكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، وبما يعزز مسيرة التعاون المشترك نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وتنمية، لاسيما في ظل العلاقات المصرية– الصينية الوطيدة، الممتدة لما يقارب سبعين عامًا، والتي تعكس شراكة استراتيجية قوية ومستدامة تقوم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ويحرص من خلالها الجانبان على تعزيز مجالات التعاون بما يخدم جهود التنمية والازدهار للشعبين المصري والصيني.

يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير لياو ليشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، و ماو لي، المدير الإقليمي لوكالة شينخوا في الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة، إلى أن المنتدى يبحث على مدار جلساته مجموعة من الموضوعات الرئيسية الهادفة إلى تعزيز مسارات التعاون بين مصر والصين، ومن بينها دفع العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار، وتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم الشراكات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وأخيراً تبادل الرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية في ظل التحولات العالمية الراهنة.