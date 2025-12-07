في هذه الحالة.. تعليقاتك على الفيسبوك تعرضك لـ5 سنوات حبس وفقا للقانون

وضع قانون جرائم الانترنت، عدة آليات صارمة لكل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، وفرض القانون غرامات مالية لكل من يعلق تعليقا يحمل إساءة أو انتهاكًا لخصوصية الآخرين بالحبس 5 سنوات .

وطبقا لنص المادة 76 من قانون تنظيم الإتصالات، فإنه مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1 - استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.

2 - تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

عقوبة نشر شائعات على السوشيال ميديا

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.